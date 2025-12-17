Gli Zampognari della Brianza alle Querce di Mamre a Galbiate

I “messaggeri del sorriso” hanno intrattenuto gli ospiti

GALBIATE – Lunedì scorso alle “Querce di Mamre” di Galbiate, Centro Diurno della Cooperativa Arcobaleno, sono arrivati gli Zampognari della Brianza. Annunciati dalle note della zampogna e della ciaramella hanno fatto il loro ingresso, suonando e cantando, e tutti i presenti si sono sentiti immediatamente “immersi” nell’atmosfera natalizia.

I “messaggeri del sorriso” hanno poi intrattenuto gli intervenuti con altri strumenti, le loro voci e il loro dono: la musica, che infonde gioia, crea sempre festa, favorisce l’amicizia, fa vivere intense emozioni, dando voce ai sentimenti più profondi, ed è condivisione e partecipazione, anche grazie alla solerte educatrice Isa e alla collaborazione del personale del centro.

La presenza del Sindaco Piergiovanni Montanelli e dell’ex sindaco Benedetto Negri, Presidente dell’Associazione Volontari Pensionati, ha contribuito ad ufficializzare l’evento, al termine del quale, i nostri musicanti, sono partiti per la scuola dell’infanzia di Gandino in Valle Seriana.