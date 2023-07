Goletta dei Laghi a Lecco: migliora la situazione, solo Mandello “fortemente inquinato”

Campionati 7 punti sulla sponda lecchese, 6 sono entro i limiti (l’anno scorso i punti inquinati erano 4)

“Miglioramento frutto delle azioni e investimenti degli ultimi anni. A Mandello si lavora per il potenziamento del depuratore”

LECCO – “Ormai da Goletta dei Laghi di Legambiente si occupa di individuare le principali criticità che minacciano la salute dei bacini lacustri italiani e i loro preziosi ecosistemi: scarichi non depurati e inquinanti, captazione delle acque, incuria e l’invasione delle microplastiche, pericoloso inquinante emergente; promuovendo esempi virtuosi di gestione e sostenibilità”.

Stamattina, 5 luglio, la storica campagna di Legambiente ha fatto tappa a Lecco per presentare i dati del monitoraggio del Lago Lario ed è stata la responsabile nazionale Elisa Scocchera (affiancata Costanza Panella, presidente circolo Legambiente Lario Sponda Orientale, e Laura Todde, presidente circolo Legambiente Lecco) a tracciare un quadro dello stato di salute del ramo orientale del lago di Como.

“Sul Lario sono stati campionati 11 punti: 7 sulla sponda di Lecco e 4 sulla sponda di Como – hanno spiegato -. In particolare ad eccezione di un punto (la foce del torrente Meria a Mandello) tutti sono risultati entro i limiti. Un miglioramento rispetto allo scorso anno quando i punti inquinati erano ben 4, di cui 3 fortemente inquinati. Non sappiamo se le piogge di quest’anno hanno avuto un ruolo, ma vogliamo pensare che questo risultato sia frutto delle azioni messe in campo da Lario Reti Holding”.

Sono risultati entro i limiti i campionamenti a Colico (foce dell’Adda), Bellano (foce torrente Valle dei Mulini), Perledo (foce torrente Esino), Dervio (foce del Varrone), Vercurago (foce torrente Gallavesa), a Lecco (foce torrente Caldone). Fuori dai limiti Mandello (alla foce del torrente Meria): “Sappiamo che a Mandello ci sono in corso dei lavori per potenziare il depuratore entro il 2024 e ci auguriamo che questo intervento possa contribuire a un miglioramento della situazione. Il miglioramento generale rispetto ai dati degli anni precedenti non è un caso ma il risultato degli investimenti portati avanti”.

“Seguendo i prelievi di Goletta, abbiamo avuto conferma della diffusione di opere, in progetto o realizzate, di occupazione delle preziose e rare coste ancora libere, anche con consumo di suolo vicino alla riva – ha continuato la presidente Panella -. Il progetto di un ponte ciclopedonale non lontano dalla foce dell’Adda nel Comune di Colico, l’installazione a Dervio di strutture sulla spiaggia della Foppa a servizio del Ninjapark, il progetto di una ciclopedonale attorno al castello medievale di Lierna, la nuova costruzione a lago nell’area ex campeggio di Mandello del Lario, sono esempi del diffondersi di interventi strutturali sul demanio, al di fuori di una programmazione ragionata e condivisa”.

“Come Circolo di Legambiente Lecco – ha detto Laura Todde – siamo coinvolti con il Comune di Lecco e l’impresa sociale Girasole nel progetto ‘Corridoi blu: i Fiumi come Bene Comune’ finanziato dal Bando Cariplo Effetto Eco, volto alla stipula di ‘contratti di fiume’ uno strumento di governance territoriale condivisa con Ersaf, associazioni, Università e cittadini, che porterà entro la fine dell’anno all’individuazione di azioni prioritarie nella gestione dei corsi d’acqua in tema di miglioramento della qualità delle acque, prevenzione del dissesto idrogeologico, formazione e informazione dei cittadini, valorizzazione in termini di fruizione sostenibile di questi ambienti, necessari anche per garantire una buona qualità della vita cittadina. Questo modello, che dovrà tradursi in obiettivi di medio e lungo termine con ricadute concrete, potrebbe diffondersi anche in altri Comuni del territorio per una migliore gestione delle acque superficiali”.

All’incontro hanno partecipato anche i responsabili di Lario Reti Holding e dell’Ufficio d’Ambito di Lecco che hanno confermato la bontà del lavoro svolto negli ultimi anni e degli investimenti per risolvere le problematiche: “Questi risultati ci confortano rispetto agli investimenti sostenuti. Non tutti gli obbiettivi sono stati ancora conseguiti ma confidiamo in un continuo miglioramento. Rispetto ai lavori di potenziamento del depuratore di Mandello ricordiamo che si sta lavorando a una soluzione ancora più drastica con l’incarico a Lario Reti Holding di redigere uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione (l’area individuata è quella dell’ex cava Mossini a Galbiate, frazione Ponte Azzone Visconti) che vada a sostituire quello di Lecco e altri impianti come quello di Mandello”.

Si è ipotizzato che il nuovo impianto andrà a servire circa 180.000 abitanti della provincia e permetterà di sostituire il depuratore di Lecco, quello di Mandello (che serve anche Abbadia e Lierna), quello di Valmadrera (che serve una decina di comuni che gravitano sul lago di Annone fino a Pusiano compreso), quello di Ballabio e quello di Barzio (che serve i comuni dell’Altopiano Valsassina).

All’incontro era presente anche l’assessore del Comune di Lecco Renata Zuffi e il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli. Proprio al primo cittadino mandellese è stato chiesto conto della questione ex campeggio e ha ribadito che la costruzione non è su area demaniale ma si tratta di un’area privata che ha avuto il parere della sovrintendenza: “Vorrei sottolineare però che il rispetto che si dà al nostro lago è anche in termini di fruizione – ha aggiunto Fasoli -. Ci sono difficoltà per quanto riguarda l’aspetto turistico/estivo con aree che non vengono utilizzate nella maniera corretta o una gestione dei rifiuti che va a gambe all’aria in estate”.

“Il lago è prezioso – hanno concluso da Legambiente – e, con le condizioni climatiche attuali, è diventato ancor più strategico”

