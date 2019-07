Goletta dei Laghi: cinque punti campionati, solo uno è inquinato

Fortemente inquinata la foce del torrente Esino

Goletta dei Laghi a Lecco, presentati i risultati del monitoraggio

LECCO – Presentati questa mattina, sabato, in comune a Lecco, i risultati del monitoraggio microbiologico che i tecnici di Legambiente hanno svolto sul Lario.

La Goletta dei Laghi ha rilevato che quattro punti sui cinque campionati sulla sponda lecchese del Lario sono risultati entro i limiti di legge. L’unico campionamento bocciato perché fortemente inquinato è risultato la foce del torrente Esino a Perledo; promossi la foce del fiume Adda a Colico; la spiaggia di Dorio; la foce del torrente Caldone a Lecco e la foce del torrente Gallavesa a Vercurago.

Questo in estrema sintesi il bilancio del monitoraggio microbiologico realizzato dai tecnici di Goletta del Laghi.

“Un campionamento puntuale che non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali né pretende di assegnare patenti di balneabilità – ha detto Simone Nuglio, responsabile della Goletta -. Restituisce però un’istantanea utile per individuare i problemi e ragionare sulle soluzioni”.

Costanza Panella, presidente di Legambiente Lario Orientale ha parlato di “un esito migliore rispetto all’anno scorso. Vogliamo considerarlo un segnale positivo di cambiamento per sollecitare l’Ufficio d’Ambito e il gestore ad accelerare le procedure per il rilevamento e gli interventi strutturali – ha detto -. A Colico, ad esempio, il potenziamento del depuratore è urgente come testimoniano i recenti dati Ats che hanno dichiarato non balneabili le spiagge di Piona e Inganna”.

Laura Todde, presidente di Legambiente Lecco, ha annunciato che presto saranno disponibili ulteriori indicatori: tra cui l’analisi della presenza di microplastiche fino a 50 metri di profondità e la ricerca di comunità microbiotiche sulle plastiche rinvenute. Poi ha presentato alcuni dati sui rifiuti in spiaggia: “In media sono stati circa 580 i rifiuti raccolti per ognuna delle spiagge monitorate. Mozziconi, pezzi di plastica e cotton fioc rappresentano le maggiori tipologie di rifiuti ritrovati. E’ importante coinvolgere i cittadini su un problema poco visibile e poco percepito”.

Alessio Dossi, assessore all’ambiente di Lecco, si è detto soddisfatto dei risultati: “Vorrei ricordare in particolare due interventi portati avanti dal comune in accordo con Lario Reti Holding: gli interventi sul depuratore e l’intervento di mappatura delle reti meteoriche”.

Presenti alla conferenza anche il direttore dell’Ufficio d’Ambito Elena Arena e il direttore di Lario Reti Holding Vincenzo Lombardo che hanno chiarito la situazione del depuratore di Lecco.

Entrambi hanno affermato che serve un impianto che superi tutte le criticità. In particolare è stato incaricato il politecnico per effettuare uno studio di razionalizzazione dei depuratori dell’intera provincia. Studio che prevede varie fasi ma partirà proprio da Lecco, e sarà lo strumento per aggiornare il programma dell’Ufficio d’Ambito.