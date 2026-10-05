Grande festa a Castello per gli Alpini del Gruppo Grigna in occasione del 70°

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Le Penne Nere del Gruppo Grigna di Castello di Lecco ha celebrato l’anniversario con due giornate di celebrazioni

LECCO – Il Gruppo Grigna Castello di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini ha celebrato il 70° anniversario dalla fondazione con due giornate di iniziative nel rione Castello. Un appuntamento che ha unito musica, memoria e il momento istituzionale dedicato alla commemorazione dei caduti.

Il programma è iniziato sabato con il concerto del Coro Alpino Lecchese, ospitato alle 20.30 nella Chiesa dei Santi Martiri Gervaso e Protaso. La celebrazione è proseguita ieri, domenica, con l’ammassamento e la deposizione di una corona al monumento ai caduti di piazza Antonio Dell’Oro, sempre nel rione Castello.

Francesco Ponziani capogruppo degli Alpini Grigna di Castello di Lecco
Francesco Ponziani capogruppo degli Alpini Grigna di Castello di Lecco

Alla cerimonia è intervenuto per il Comune di Lecco l’assessore Emilio Minuzzo. Presenti anche Emilio Galbani, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Lecco, e i rappresentanti del gruppo, guidato dal capogruppo Francesco Ponziani, affiancato dal vice capogruppo Gianluigi Colombo.

Dopo la deposizione della corona, alle 11.30, nella stessa chiesa dei Santi Martiri Gervaso e Protaso, è stata celebrata la Santa Messa. La mattinata si è conclusa con un rinfresco in oratorio.

Il Gruppo Grigna Castello di Lecco, fondato nel 1956, ha così celebrato i suoi 70 anni di attività attraverso un programma che ha posto al centro la memoria dei caduti e la tradizione alpina, con il coinvolgimento delle istituzioni e della sezione lecchese dell’associazione.

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