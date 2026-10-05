Grande festa a Castello per gli Alpini del Gruppo Grigna in occasione del 70°

Le Penne Nere del Gruppo Grigna di Castello di Lecco ha celebrato l’anniversario con due giornate di celebrazioni

LECCO – Il Gruppo Grigna Castello di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini ha celebrato il 70° anniversario dalla fondazione con due giornate di iniziative nel rione Castello. Un appuntamento che ha unito musica, memoria e il momento istituzionale dedicato alla commemorazione dei caduti.

Il programma è iniziato sabato con il concerto del Coro Alpino Lecchese, ospitato alle 20.30 nella Chiesa dei Santi Martiri Gervaso e Protaso. La celebrazione è proseguita ieri, domenica, con l’ammassamento e la deposizione di una corona al monumento ai caduti di piazza Antonio Dell’Oro, sempre nel rione Castello.

Alla cerimonia è intervenuto per il Comune di Lecco l’assessore Emilio Minuzzo. Presenti anche Emilio Galbani, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Lecco, e i rappresentanti del gruppo, guidato dal capogruppo Francesco Ponziani, affiancato dal vice capogruppo Gianluigi Colombo.

Dopo la deposizione della corona, alle 11.30, nella stessa chiesa dei Santi Martiri Gervaso e Protaso, è stata celebrata la Santa Messa. La mattinata si è conclusa con un rinfresco in oratorio.

Il Gruppo Grigna Castello di Lecco, fondato nel 1956, ha così celebrato i suoi 70 anni di attività attraverso un programma che ha posto al centro la memoria dei caduti e la tradizione alpina, con il coinvolgimento delle istituzioni e della sezione lecchese dell’associazione.