Grande festa di quartiere per i plessi scolastici di S. Stefano

Una grande manifestazione che si è svolta nell’ambito del patto di comunità

Bambini protagonisti di svariate attività, dando un rimando positivo dei laboratori vissuti in questi mesi

LECCO – Nei giorni scorsi si è svolta la festa di quartiere dei plessi della scuola dell’infanzia S. Stefano, primaria S. Stefano e scuola secondaria Nava, nell’ambito del progetto verticale e del patto di comunità. Una grande manifestazione che ha visto coinvolto il comune di Lecco con l’Istituto Comprensivo Lecco 1 Falcone e Borsellino.

I plessi scolastici del quartiere Santo Stefano sono stati i protagonisti di questo patto che ha regalato infinite possibilità di collaborazione con enti del territorio, nello specifico: Banda Manzoni, Aurora San Francesco, Artimedia e Favoleggiamo.

Grazie al contributo economico del comune e al sostegno immancabile dei genitori tutti i piccoli e grandi allievi delle scuole del quartiere hanno potuto sperimentare differenti laboratori che hanno dato la possibilità di vivere all’interno dell’orario curricolare svariate attività, motorie, manipolative, musicali e letterarie. Nei giorni scorsi c’è stata la grande festa conclusiva, durante la quale gli alunni insieme alle proprie famiglie hanno potuto condividere momenti di immensa gioia!

“Tutti sono stati protagonisti di svariate attività, dando un rimando positivo dei laboratori vissuti in questi mesi. Non sono mancate le occasioni per dar visibilità ai lavori svolti durante l’anno scolastico, regalando ai piccoli la possibilità di essere protagonisti per un giorno, facendosi portavoce delle tante capacità acquisite. L’ottimo risultato è sicuramente dovuto ad una grande alchimia tra tutte le componenti del patto dall’alleanza: comune, enti locali, scuole e famiglie!”