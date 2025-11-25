Grande lotteria scout 2025: appuntamento il 29 novembre

I festeggiamenti per l’80° anniversario continuato al Cenacolo Francescano

“Garantire che la proposta educativa scout continui ad essere una strada di libertà anche per gli anni futuri”

LECCO – Un momento di festa all’interno di un anno caratterizzato dai festeggiamenti per gli 80 anni di presenza dello scoutismo nel Lecchese. Sabato 29 novembre, dalle ore 16.30, è in programma un evento presso il Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini, voluto e organizzato dai gruppi Agesci di Lecco e Cernusco insieme alla Cooperativa Progetto Scout di Lecco e con il patrocinio del Comune di Lecco.

Un momento di riflessione sul lungo cammino scout iniziato a Lecco ben 80 anni fa con le prime promesse di dieci coraggiose ragazze. Ma anche un’occasione per avvicinare persone che non conoscono direttamente il mondo scout e così comunicare loro i valori sempre attuali dello scoutismo.

Durante la festa ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Scout 2025: l’autofinanziamento tramite la lotteria è stato deciso “per garantire che la proposta educativa scout continui ad essere una strada di libertà anche per gli anni futuri”.

Durante il pomeriggio di sabato 29 novembre, che si terrà al Cenacolo Francescano (ingresso libero), è in programma anche il concerto “Cantando con le Aquile randagie”, con musiche e canti della tradizione scout 1928-1946 rivisitate in chiave moderna grazie alla “Aquile Randagie Band”.