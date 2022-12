Grande partecipazione al gala solidale organizzato da Mission Bambini

LECCO – Tante persone, tanti amministratori, tanti amici e volontari si sono ritrovati per il gala degli Auguri e della Solidarietà, svolto a Lario Fiere dove spiccava sulla facciata principale del centro espositivo il logo della Fondazione di Mission Bambini, dando il benvenuto ai 190 partecipanti, tutti ritrovatisi nel sodalizio di Solidarietà dopo il confluire della lecchese Carovana del Sorriso, passo necessario per continuare a far vivere e sviluppare il progetto in Tanzania che si occupa di povertà educativa e lotta contro i matrimoni precoci.

Pietro Galli, volontario della Fondazione, ha fatto da presentatore della serata dopo il saluto di Veronica Airoldi, in rappresentanza dell’ente fieristico ospitante. A seguire i filmati della storia ventennale del sodalizio che ha raggiunto più di un milione e mezzo di bimbi assistiti, poi è stato il momento di un video e un intervista a Giancarlo Perego che insieme a Beppe Mambretti, coordinatore Lecchese, hanno portato aiuti nello scorso marzo al popolo Ucraino. Lo stesso Mambretti ha poi portato la sua toccante testimonianza sulla storia del Charity Village in Tanzania, la vita dei bimbi in quel contesto con l’invito finale non solo a sostenerli e adottarli a distanza, ma a visitarli e a stare con loro partecipando ad un esperienza missionaria. L’evento è stata intercalato da momenti musicali del duo Vale e Mauro, ma l’ospite d’onore della serata è stata la giovane Lubemi, stella promettente della canzone Italia, reduce da Sanremo Junior. Un importante contributo è arrivato anche dall’artista lecchese Jacopo Ghislanzoni, che ha donato una sua grande opera, in palio per l’estrazione di beneficenza. Il brindisi finale degli auguri ha visto sul palco, oltre i volontari storici di carovana, Silvia Mazza e Beppe Mambretti, rispettivamente coordinatori di Monza Brianza e Lecco, e il componente del cda di Fondazione di Mission Bambini Roberto Berce’ che si è complimentato per l’entusiasmo e l’energia che gli ormai ex de la carovana del sorriso hanno portato nella Fondazione. Mission Bambini ETS (Ente del Terzo Settore) opera in Italia e nel mondo con lo scopo di aiutare e sostenere i bambini poveri, ammalati, senza istruzione o che hanno subìto violenze fisiche o morali, dando loro l’opportunità e la speranza di una vita degna di una persona. La Fondazione sostiene in Italia e nel mondo progetti di assistenza sanitaria, educazione ed emergenza: in 20 anni di attività abbiamo aiutato più di 1.400.000 bambini, finanziando 1.800 progetti di aiuto in 75 Paesi.