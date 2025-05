Grande successo per il percorso guidato alla scoperta delle acque del Gerenzone

La visita si è svolta mercoledì scorso in collaborazione con Officina Gerenzone e Laro Reri Holding

60 i partecipanti: “Bella occasione di scoprire la storia del territorio”

LECCO – Si è tenuta mercoledì 28 maggio la visita guidata lungo la valle del fiume Gerenzone, nata dalla collaborazione tra Officina Gerenzone e Lario Reti Holding. L’evento era stato programmato per mercoledì 21 maggio, nell’ambito del Festival della Sostenibilità 2025 del Comune di Lecco e rimandato a causa del maltempo.

I circa 60 partecipanti hanno potuto scoprire le vie dell’acqua di superficie e sotterranea nei rioni di Malavedo e Rancio, grazie ad un percorso di urban walking alla scoperta del bacino idrografico del fiume Gerenzone.

L’iniziativa ha voluto valorizzare il territorio anche dal punto di vista storico: il fiume Gerenzone, infatti, ha fornito negli anni forza motrice a decine di attività produttive, dal rione di San Giovanni fino al lago. A partire dal XVII secolo, le fiumicelle e la diga del Paradone hanno giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo economico di Lecco, contribuendo in modo significativo alla costruzione di quel sistema socioeconomico che caratterizza oggi il territorio lecchese.

“Raccontare e tutelare il fiume Gerenzone, insieme al patrimonio storico e culturale che nei secoli si è sviluppato lungo il suo corso è uno degli obiettivi principali della nostra Associazione – dichiara la vicepresidente Silvia Negri, a nome del Direttivo di Officina Gerenzone – Eventi come questo offrono ai cittadini l’occasione di riscoprire luoghi e storie di Lecco spesso poco conosciuti. Siamo felici di rinnovare la collaborazione con Lario Reti Holding, con cui abbiamo già condiviso iniziative importanti, come il murales realizzato sulla casetta dell’acquedotto del Paradone. Una sinergia che si conferma positiva e che ci auguriamo possa continuare anche in futuro”.

L’evento ha incluso anche la visita guidata della sorgente Paradone di Lario Reti Holding, situata proprio sulle sponde del fiume Gerenzone e aperta in via straordinaria per l’evento. Si tratta di una sorgente d’acqua diffusa, ovvero un’area in cui l’acqua di falda emerge naturalmente dal sottosuolo in diversi punti. L’acqua captata in questo impianto viene convogliata al Serbatoio Panigada e, dopo gli adeguati trattamenti di disinfezione, serve Lecco centro e lungolago. “Inserire uno dei nostri impianti tra gli eventi dedicati al Festival della Sostenibilità è stata per noi un’occasione imperdibile di sensibilizzazione verso i cittadini – commenta Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding – Molti hanno pregiudizi sull’acqua di rete ed è per noi importante trasmettere il nostro impegno quotidiano nel renderla buona, sicura e controllata. Averla è un diritto di tutti e sceglierla è un dovere nei confronti del territorio in cui viviamo”