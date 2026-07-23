Grave reazione allergica dopo aver mangiato un gelato, ATS Brianza chiude un’attività a Lecco

Una giovane ricoverata al Pronto soccorso, evitato il peggio

I controlli di ATS Brianza hanno portato alla sospensione immediata dell’esercizio, a sanzioni e a una denuncia del titolare

LECCO – Una grave reazione allergica dopo aver consumato un gelato ha portato alla chiusura immediata di un’attività da parte del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) di ATS Brianza.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e ha avuto come protagonista una giovane donna, ricoverata al Pronto soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco dopo aver manifestato, a pochi minuti dal consumo del gelato, una grave reazione allergica.

Determinante si è rivelato il tempestivo intervento della madre, che l’ha accompagnata immediatamente in ospedale, dove il personale sanitario ha prontamente somministrato la terapia d’urgenza prevista per i casi di anafilassi, evitando conseguenze ben più gravi.

Ricevuta la segnalazione dell’accaduto, il SIAN di ATS Brianza ha avviato un controllo ufficiale presso l’esercizio commerciale situato a Lecco, riscontrando numerose e gravi criticità sia nella gestione degli allergeni sia nelle condizioni igienico-sanitarie.

Tra le principali irregolarità emerse figurano la mancata conoscenza delle corrette procedure di gestione degli allergeni da parte dell’operatore del settore alimentare, la presenza di informazioni errate fornite ai consumatori, l’utilizzo della stessa paletta per servire gusti diversi di gelato, con il conseguente concreto rischio di contaminazione crociata, oltre alla presenza di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Al termine dell’ispezione gli ispettori del SIAN hanno contestato le sanzioni previste dalla normativa vigente, mentre il titolare è stato deferito all’Autorità giudiziaria per la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Contestualmente, il dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ha disposto la sospensione immediata dell’attività, che potrà riaprire soltanto dopo il completo ripristino delle condizioni di sicurezza richieste.

ATS Brianza sottolinea come l’episodio richiami il recente caso che ha coinvolto un noto campione olimpico, ricoverato per uno shock anafilattico dopo aver consumato una cena al ristorante nonostante avesse comunicato la propria allergia.

«Episodi come questi dimostrano come la gestione degli allergeni non possa essere considerata un semplice adempimento burocratico, ma rappresenti una fondamentale misura di prevenzione a tutela della salute e, in alcuni casi, della stessa vita dei consumatori», evidenzia il SIAN. «Tra un pasto e una tragedia possono esserci pochi milligrammi di allergene e un solo errore nella gestione delle preparazioni. Gli allergeni devono essere gestiti con la stessa attenzione riservata a qualsiasi altro grave pericolo per la sicurezza alimentare. Informare correttamente il consumatore è fondamentale, ma ancora più importante è organizzare il lavoro affinché le contaminazioni crociate siano realmente prevenute».

ATS Brianza ricorda infine che i controlli del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione proseguono quotidianamente, anche nelle ore serali, notturne e nei giorni festivi, con l’obiettivo di prevenire rischi per la salute pubblica e garantire elevati standard di sicurezza alimentare.