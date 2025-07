“Grazie al progetto Noah, una carezza concreta per le famiglie invisibili”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

“C’è una realtà silenziosa, ma potente, che merita di essere raccontata. Una realtà che opera con discrezione, ma con un impatto profondo nella vita di molte famiglie. Parliamo del progetto Noah de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, sede di Lecco. Un progetto che non è solo un insieme di terapie, ma un’esperienza di umanità concreta. Un luogo in cui i bambini con disabilità ricevono gratuitamente supporto mirato e dove i genitori trovano una guida, un sostegno, una rete.

In queste righe, scegliamo consapevolmente di non fare il nome di nostro figlio per tutelare la sua privacy. Ma vogliamo raccontare, da mamma e papà, quanto questa esperienza abbia significato per noi.

LC è stato seguito dal progetto Noah. In questo tempo abbiamo incontrato persone eccezionali, professionisti preparati che vanno oltre il loro ruolo per offrire ascolto, empatia e una presenza vera. Vorremmo esprimere in particolare un ringraziamento sincero e profondo a Mara, Emanuele, Ilenia, Martina e Chiara.

Il progetto Noah non è solo un centro riabilitativo: è una comunità di cura. È un faro per chi si trova ad affrontare sfide complesse e spesso invisibili. È un luogo dove non ci si sente un numero, ma una famiglia accolta e rispettata nella sua interezza.

Nel nostro Paese si parla spesso, e giustamente, di diritti, di bisogni educativi speciali, di inclusione. Ma troppo poco si valorizzano le realtà che, come Noah, fanno tutto questo ogni giorno con una dedizione silenziosa e straordinaria.

Per questo oggi scriviamo per dire grazie. Grazie da un papà e da una mamma che hanno trovato in voi degli alleati preziosi, umani e competenti. E grazie da parte di LC, anche se lui non dice molto a parole…lo raccontano i suoi occhi, i suoi sorrisi e ogni passo avanti fatto in questi anni.

IC e AC