Green Game, per Lecco scende in campo la Fondazione “Enaip Lombardia”

La sostenibilità ambientale diventa una sfida nazionale per gli Istituti Secondari

“L’educazione ambientale è l’investimento fondamentale per il nostro futuro”

LECCO – Green Game torna. Il format didattico, ideato dai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, è pronto a lanciare la sua 13esima edizione. Ancora una volta, la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale si trasformeranno in un’appassionante e stimolante sfida a squadre.

Il format, interamente gratuito e riservato agli Istituti Secondari di II Grado italiani, conferma il suo successo. Quest’anno, la versione “in presenza” del Green Game coinvolgerà oltre 50 scuole in Sardegna, riproponendo il modello vincente che rende l’apprendimento non solo istruttivo, ma anche estremamente divertente.

Per la provincia di Lecco scende in campo la Fondazione “Enaip Lombardia”, una realtà scolastica da sempre impegnata nei temi del riciclo e dell’educazione ambientale. I suoi studenti prenderanno parte alla sfida nazionale del Green Game, confrontandosi con coetanei provenienti da tutta Italia.

“L’educazione ambientale è l’investimento fondamentale per il nostro futuro – hanno dichiarato congiuntamente i Consorzi – Il Green Game, che ha accompagnato la crescita costante della raccolta differenziata in questi anni, si è confermato un veicolo eccezionale per diffondere la cultura del riciclo responsabile. Il coinvolgimento di migliaia di studenti, insegnanti e famiglie sta concretamente trasformando la percezione e l’impegno della società civile verso gli obiettivi dell’Agenda 2030″.

Il format è un mix vincente che alterna lezioni interattive, condotte dai formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime (agenzia produttrice del format), a un coinvolgente quiz a squadre. È qui che velocità, attenzione e lavoro di squadra trasformano la conoscenza acquisita in sana e stimolante competizione.

Le migliori classi di ogni Istituto si contenderanno un posto alla Finalissima Nazionale di Roma, dove sono in palio buoni per materiale didattico del valore di 2mila euro, 1.500 euro e 1.000 euro. “Chi succederà alla classe 2^C dell’IIS ‘Gentileschi’ di Carrara (MS), vincitrice dell’edizione 2024-2025, e si aggiudicherà il titolo quest’anno?” spiegano gli organizzatori.

L’iscrizione e la partecipazione al Green Game sono interamente gratuite. Il progetto gode del prestigioso patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per seguire il tour in tempo reale, basta visitare il sito ufficiale greengame.it e i canali social su Facebook e Instagram.

Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit nati per legge. Essi operano sull’intero territorio italiano, garantendo l’avvio al riciclo degli imballaggi conferiti dai Comuni tramite raccolta differenziata.

In Italia, a fronte di una produzione media annuale di circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, il sistema dei Consorzi (che fa capo al Conai) ne recupera circa il 78%: un risultato eccezionale, pari a 3 imballaggi su 4.