Green Pass in Comune: no per gli utenti, obbligo per i visitatori

Da venerdì scattano le regole del Green Pass anche in Comune a Lecco

Non sarà necessario per gli utenti ma obbligatorio per chi si reca in municipio come “visitatore” per conferenze e riunioni

LECCO – Gli uffici del Comune di Lecco recepiscono e si adeguano al Decreto green pass, approvato dal Consiglio dei ministri il 17 giugno scorso e modificato questo lunedì 12 ottobre con le disposizioni attuative “per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.

Restano esclusi dall’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici solo gli utenti, ovvero coloro i quali si recano in una sede comunale per l’erogazione di un servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. Al contrario, tutti i visitatori che dovessero accedere alle sedi comunali per un motivo differente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, riunioni, incontri, conferenze, etc.) a partire da domani, venerdì 15 ottobre, dovranno essere muniti di certificazione verde in corso di validità ed esibirla su richiesta.

Confermato infine l’obbligo, per accedere agli uffici, di indossare sempre la mascherina e di rispettare le norme sanitarie in vigore in materia di sicurezza e protezione personale.