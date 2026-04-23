Gruppo Aiuto Mesotelioma: le iniziative per ricordare le vittime dell’amianto

Martedì 28 aprile una serie di eventi tra Valmadrera e Lecco

Inaugurazione della Panchina Bianca in ricordo delle vittime dell’amianto e del lavoro

VALMADRERA – Martedì 28 aprile verranno ricordate tutte le vittime dell’amianto e del lavoro per questo l’associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma, che da oltre 10 anni si batte per i diritti di chi ha lavorato con l’amianto (cause ex Leuci) e per sostenere e aiutare i famigliari di chi purtroppo, ancora oggi, si ammala di mesotelioma e di malattie asbesto correlate, organizza una serie di iniziative.

A Valmadrera presso il Centro Fatebenefratelli in collaborazione con il comune, alle ore 9.15 verrà proiettato per gli studenti del Cfp Aldo Moro, nell’ambito della sensibilizzazione e informazione sul tema amianto, il docufilm dal titolo “Liberi di respirare” realizzato da Katia Sala e Elena Romano. A seguire, verso le 10.30, presso il parco di via Casnedi sempre a Valmadrera ci sarà l’inaugurazione della Panchina Bianca in ricordo delle vittime dell’amianto e del lavoro.

A Lecco, presso il monumento del GAM in piazza Manzoni alle 15 ci sarà un momento di ricordo. Infine, alle 21 presso il Centro Fatebenefratelli di Valmadrera, verrà proiettato per tutti i cittadini il docufilm “Liberi di respirare”. È previsto un saluto del sindaco Cesare Colombo e del vicesindaco Raffaella Brioni. Inoltre, ci sarà la dottoressa Carolina Mensi Responsabile del Registro Mesotelioma della Lombardia che aggiornerà sui nuovi dati.

“Infine si ricorda che l’associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma in questi anni d’impegno gratuito ha necessità di sostegno anche economico per poter continuare la sua opera (Per DONAZIONI LIBERALI: GRUPPO AIUTO MESOTELIOMA ODV Banca INTESA SAN PAOLO IBAN IT93D0306909606100000140697). Inoltre siamo alla ricerca di volontari che hanno a cuore l’ambiente e la salute, per contatti 3290915734”.