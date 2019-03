Ripulita anche la zona da cui partono i sentieri per il Medale e per le vie di arrampicata

“Come sempre, un doveroso ringraziamento a tutti i volontari per la folta partecipazione”

LECCO – Ultimo grosso intervento, domenica scorsa, del Gruppo antincendio boschivo Alpini Monte Medale.

“E’ stata la ciliegina sulla torta – ha detto il caposquadra Mario Fusi -. Anche questa volta abbiamo potuto contare sulla folta partecipazione di volontari che ringrazio”.

Dopo aver ripulito il tratto più a valle della pista tagliafuoco, questa volta il gruppo antincendio che fa capo alla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino si è concentrato sulla zona del vallo paramassi da cui partono i sentieri per andare in Madale e raggiungere le vie d’arrampicata.

“In particolare abbiamo ripulito dai rovi un’ampia fascia creando una linea tagliafuoco per impedire il propagarsi delle fiamme verso monte in caso di incendio. Al momento non sono programmati altri interventi grossi – ha continuato Fusi – però proseguiremo con altri piccoli lavori di pulizia”.

Ora la pista tagliafuoco tra Rancio e Laorca è sistemata grazie a una importante opera di prevenzione: “Infine mi preme ringraziare gli uffici Demanio e Ambiente del comune di Lecco nelle persone di Brebbia, Polti e Ceriani che ci hanno dato una mano nel risolvere alcuni piccoli problemi sul vallo paramassi”.