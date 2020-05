Guanti e mascherine gettati a terra, Lecco lancia una campagna di sensibilizzazione

Ripartiamo da una Lecco più pulita

“È inaccettabile un comportamento di questo tipo”

LECCO – Il Comune di Lecco lancia una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini sul tema dello smaltimento dei rifiuti. In questo particolare periodo infatti occorre prestare ancor più attenzione e dimostrare una sensibilità maggiore nei confronti del corretto conferimento dei rifiuti, con un particolare riguardo ai dispositivi di protezione individuale, come guanti e mascherine usate.

Con la campagna “Ripartiamo da una Lecco più pulita” il Comune di Lecco rinnova un invito accorato al rispetto dell’ambiente e dello spazio urbano attraverso un corretto smaltimento, la raccolta delle deiezioni canine e un’attenzione in più sul fronte della salute delle altre persone.

L’abbandono a terra dei presidi di protezione personale che in questa fase siamo tenuti a indossare rappresenta un comportamento che nuoce alla collettività, oltre che al decoro della città: “È inaccettabile un comportamento di questo tipo. Anche per questo abbiamo deciso di mettere in campo una nuova campagna comunicativa” commenta l’assessore all’ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi.

“Troppo spesso capita di notare dei guanti abbandonati. La città è dotata di quasi 600 cestini e, in ogni caso, nessuna argomentazione può giustificare l’abbandono a terra di rifiuti, tanto più in un periodo in cui il buon senso e la responsabilità personale sono i primi elementi da mettere in campo. Stiamo lavorando – prosegue l’assessore – per costruire una Lecco più sensibile in questo senso e, nonostante le difficoltà che a tutti i livelli la pandemia ci pone, non ci sono giustificazioni tali da permettere deroghe al rispetto del decoro e alla tutela verso l’ambiente che ci circonda in questa ripartenza. Vigileremo in questo senso”.

Il regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani prevede sanzioni per tutti i trasgressori, con ammende che vanno da 25 a 500 euro.