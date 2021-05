Al Comandante uscente subentra il Tenente Colonnello Damiano Domenico Manzari

Nella giornata di ieri la cerimonia di avvicendamento alla presenza del Comandante Regionale Gen. D. Stefano Screpanti

LECCO – Nella giornata di ieri, giovedì 13 maggio, presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, i militari lecchesi hanno salutato il Colonnello Paolo Cussotto, prossimo al congedo per raggiunti limiti di età. La cerimonia di avvicendamento si è svolta alla presenza del Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, Gen. D. Stefano Screpanti, dei militari dei Reparti della Provincia di Lecco e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo.

Il Colonnello Cussotto, nel corso della cerimonia, ha sentitamente ringraziato le Autorità Provinciali, tutti i militari per il lavoro svolto e il personale in congedo per la vicinanza dimostrata, nonché la cittadinanza lecchese per l’apprezzamento dell’attività istituzionale svolta dal Corpo. Al Comandante uscente subentra il Tenente Colonnello Damiano Domenico Manzari, attuale Capo Ufficio Comando, che assumerà temporaneamente la guida delle Fiamme Gialle lecchesi fino all’arrivo del nuovo Comandante Provinciale.

Il Generale Screpanti, dopo aver ringraziato il Colonnello Cussotto per l’eccellente

attività svolta in provincia, ha rivolto al Tenente Colonnello Manzari un augurio di buon lavoro nel nuovo incarico con l’auspicio di ulteriori lusinghieri risultati per il prestigio del Corpo e nell’interesse del Paese.