Guasto a un passaggio a livello a Costa Masnaga, ancora disagi alla circolazione dei treni

Ritardi, cancellazioni e variazioni in mattinata sulla linea Lecco-Molteno-Monza-Milano

All’alba di oggi guasto alla linea (già risolto dai tecnici Rfi) anche nella stazione di Colico

COSTA MASNAGA – Ancora disagi per la circolazione dei treni. Dopo i guasti registrati nei giorni scorsi sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, questa volta è coinvolta la linea S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano.

Nella mattinata di oggi (8 gennaio), la circolazione è rallentata a causa di un guasto a un passaggio a livello nei pressi della stazione di Costa Masnaga che richiede un intervento di ripristino da parte dei tecnici del gestore della rete RFI. Si registrano ritardi fino a 40 minuti, variazioni e cancellazioni.

Per ridare regolarità al servizio è necessario modificare o cancellare il percorso dei seguenti treni:

Treni con variazioni

24720 (LECCO 05:16 – MONZA 06:26) termina a BESANA

24722 (LECCO 05:48 – MONZA 06:58) termina a TRIUGGIO- PONTE ALBIATE

24717 (MONZA 06:37 – LECCO 08:05) parte da BESANA

24734 (MOLTENO 08:53 – MILANO PORTA GARIBALDI 10:16) parte da TRIUGGIO- PONTE ALBIATE

Treni cancellati

24719 (MONZA 07:07 – MOLTENO 08:07)

Sta tornando invece alla normalità la circolazione sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano che, all’alba di oggi (8 gennaio), è stata rallentata da un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Colico. Il guasto è stato risolto dai tecnici di RFI, ma si sono registrati ritardi fino a 30 minuti.

Successivamente il treno 10314 (LECCO 08:15 – SONDRIO 10:10) ha accusato un ritardo, a causa di necessari controlli tecnici prima della partenza.

Info sull’andamento del treno in APP e Sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.