Guasto nella stazione di Colico, forti disagi sulla linea Tirano-Lecco-Milano

Si registrano ritardi fin dalla prima mattinata di oggi, lunedì

COLICO – Ancora una mattinata complicata quella di oggi, lunedì 15 settembre, per i pendolari lecchesi diretti a Milano in treno. La circolazione sulla linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano è rallentata per un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Colico.

E’ in corso un intervento di ripristino da parte dei tecnici di RFI, ma si registrano ritardi medi di 45 minuti con possibili variazioni di percorso e cancellazioni. Info sull’andamento del treno in APP e sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.