Hackaday Europe 2026 al campus di Lecco: due giorni di innovazione e open hardware

Duecento partecipanti da tutta Europa al Polo di Lecco tra workshop, robotica e prototipazione

Confermato il ruolo del polo lecchese come hub europeo per innovazione e tecnologia

LECCO – Innovazione, collaborazione internazionale e sperimentazione tecnologica hanno animato il fine settimana al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, che ha ospitato Hackaday Europe 2026, uno dei principali eventi internazionali dedicati a elettronica, robotica e open hardware.

Sabato 16 e domenica 17 maggio il campus si è trasformato in un laboratorio diffuso, accogliendo circa 200 partecipanti tra studenti, maker e giovani ricercatori provenienti da tutta Europa. L’evento è stato organizzato da Hackaday, piattaforma di riferimento globale per la community maker e l’open source hardware, insieme a Supplyframe, società del gruppo Siemens specializzata in soluzioni per l’industria elettronica e dei semiconduttori.

Workshop, attività pratiche e momenti di confronto hanno scandito le due giornate, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra prototipazione e innovazione applicata. Un’iniziativa che conferma il ruolo crescente del Polo di Lecco come punto di incontro tra formazione, ricerca e sviluppo tecnologico a livello internazionale.

“Ospitare Hackaday Europe al Polo territoriale di Lecco significa rafforzare la vocazione internazionale del nostro campus e del Politecnico di Milano” – commenta il Prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco, Marco Tarabini – “Eventi come questo mettono in connessione studenti, ricercatori e innovatori da tutta Europa, creando un ambiente dinamico dove idee, competenze e creatività possono trasformarsi in progetti concreti”.

L’evento ha rappresentato anche un’opportunità per la città di Lecco, che si conferma sempre più attrattiva per iniziative scientifiche e tecnologiche di respiro internazionale, rafforzando il legame tra università, territorio e innovazione.

Energia, collaborazione e spirito di condivisione hanno caratterizzato le attività del weekend, in un contesto orientato allo sviluppo delle tecnologie del futuro e alla contaminazione tra competenze diverse.