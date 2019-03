Il 22 e il 23 marzo al Badoni una maratona di programmazione di 24 ore

Obiettivo sviluppare un’applicazione. Il progetto in collaborazione con l’azienda Softeam Spa

LECCO – 24 ore di tempo per sviluppare un’applicazione, 90 studenti coinvolti, 2 mila euro in palio e, per l’idea più originale uno stage nell’azienda Softeam per completare il progetto e renderlo produttivo. E’ l’Hackathon@Badoni 24h code maraton, competizione ideata nel 2017 da Softeam Spa in collaborazione con l’Istituto Badoni di Lecco.

La sfida

L’appuntamento è per il 22 e il 23 marzo. La maratona prenderà il via intorno a mezzogiorno e terminerà alla stessa ora del giorno successivo. Una sfida aperta ai ragazzi di terza, quarta e quinta degli indirizzi Tecnico Informatica, Telecomunicazioni e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate che, suddivisi in squadre, avranno il compito di risolvere un problema, inventando un logo e realizzando un prototipo da presentare alla giuria. A giudicare il lavoro dei ragazzi un team di 6-8 persone, divise equamente tra professori dell’Istituto Badoni e tecnici di Softeam, che affiancherà i ragazzi per tutto lo svolgimento della Maratona.

Le regole

A presentare l’edizione 2019 dell’Hackathon@Badoni Nicola Dardano di Softeam: “Il tema della sfida come sempre verrà svelato ai ragazzi il giorno di inizio della gara, 22 marzo. Gli studenti avranno internet a disposizione così come la scelta delle tecnologie da utilizzare. Entro la sera ogni team dovrà eseguire una prima consegna di materiale per dimostrare l’avanzamento dei lavori. Entro la fine della gara ci aspettiamo una presentazione dell’applicazione in formato video o slide a scopo promozionale e un documento di analisi della soluzione dal punto di vista tecnologico”. Inoltre gli studenti dovranno presentare un prototipo testabile almeno da PC e un eventuale mockup da consegnare insieme all’analisi tecnica. In palio 2000 euro per la squadra vincitrice due buoni amazon da 300 euro come premi speciali.

Il preside De Battista: “Iniziativa importante per i ragazzi”

“E’ un’iniziativa importante – ha commentato il dirigente scolastico Angelo De Battista – raccoglie molto interesse tra gli studenti, pronti a mettersi in gioco in una prova che chiede di unire conoscenze teoriche e capacità di metterle in pratica per raggiungere, in cooperazione, un obiettivo. E’ una modalità efficace anche dal punto di vista dell’occupabilità perchè connette l’istruzione scolastica con le aspettative delle aziende. Grazie davvero a Softeam per l’opportunità che offre agli studenti del Badoni”.

Softeam e Badoni, “binomio vincente”

“Quello tra la nostra azienda e l’Istituto Badoni è un binomio vincente – ha detto Paolo Vanini, AD di Softeam Spa – come noto l’innovazione in ambito metalmeccanico e manifatturiero è uno dei fiori all’occhiello per il territorio lecchese. Vogliamo fare la nostra parte promuovendo la diffusione delle competenze informatiche, fondamentali per rendere le aziende di produzione sempre più competitive. Con Hackathon@Badoni intendiamo valorizzare il mondo della scuola e dell’impresa. Ogni anno coinvolgiamo decine di ragazzi in percorsi di alternanza scuola lavoro, crediamo molto in questo sodalizio.