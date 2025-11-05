Housing sociale, Zambelli (Aler): “Bene lo stanziamento regionale per i bisogni abitativi”

Focus su giovani, lavoratori e famiglie in difficoltà nel mercato privato

“Si tratta di una misura rivolta alla fascia intermedia della popolazione”

LECCO – “Il nuovo bando regionale da 32,5 milioni di euro dedicato all’housing sociale rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso il tema della casa e nei confronti di quelle famiglie che, pur avendo un lavoro, faticano a sostenere i costi del mercato privato. Si tratta di una misura rivolta alla fascia intermedia della popolazione, troppo spesso trascurata ma oggi sempre più in difficoltà”. Lo afferma Corrado Zambelli, presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, commentando la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e all’Housing sociale, Paolo Franco.

“Le Aler – sottolinea Zambelli – svolgono un ruolo centrale in questa strategia: non siamo chiamati soltanto a gestire il patrimonio pubblico, ma anche a sviluppare nuovi modelli abitativi capaci di coniugare sostenibilità, inclusione e qualità della vita”.

“La linea di intervento dedicata alle Aler ci permetterà di ampliare l’offerta di alloggi a canone calmierato e di mettere a disposizione nuove soluzioni per lavoratori, giovani coppie e famiglie della classe media. Come Aler Bergamo-Lecco-Sondrio siamo pronti a fare la nostra parte, con progetti concreti e mirati, per continuare a migliorare l’accesso alla casa” conclude Zambelli.