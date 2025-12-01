Hub dei bus, in Consiglio dubbi e polemiche. “Penalizzati per un corsello di 25 metri”

La revoca del finanziamento da parte di Regione Lombardia sull’hub intermodale di via Balicco ha tenuto banco in Aula

Il sindaco Gattinoni chiarisce: “La negoziazione sull’area di via Castagnera si è protratta oltre i termini previsti dal bando, Regione ne era al corrente”

LECCO – “Per un corsello di 25 metri la città è penalizzata e perde, per ora, 14 milioni di euro di finanziamenti”. Lo ha detto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni in apertura del consiglio comunale di questa sera, lunedì. Gattinoni è intervenuto per primo durante il punto dedicato alle comunicazioni chiarendo la questione del finanziamento revocato da Regione in merito all’hub intermodale di via Balicco.

“La comunicazione di Regione è pervenuta venerdì pomeriggio tramite Pec – ha ricordato – riguarda la carenza di disponibilità dell’area di via Castagnera, si tratta di un corsello di circa 25 metri che i proprietari si erano impegnati a cedere al Comune nel novembre 2024. Lo scorso 29 settembre tuttavia da parte degli stessi proprietari erano arrivate richieste di condizioni di cessione non più recepibili da parte nostra per questioni di tempistiche. In altre parole, la negoziazione si è protratta oltre i termini prescritti dal bando, circostanza di cui abbiamo prontamente informato Regione, proponendo anche delle strade alternative e impegnandoci a dare una risposta proprio entro la fine di questa settimana. Nonostante Regione fosse al corrente di tutto, venerdì è arrivata la comunicazione di revoca del finanziamento. Ci tengo a precisare che sulle altre due aree rientranti nel progetto Regione non ha avuto nulla da eccepire, mi riferisco all’area verde di via Balicco e all’area di proprietà di Rfi. Dunque, per un corsello di 25 metri saremo, almeno per ora, penalizzati”.

Nessuna indicazione sui prossimi passi: “Non spiegherò in questa sede cosa intendiamo fare, la cosa è troppo fresca – ha detto il sindaco – sicuramente vogliamo andare avanti e portare a casa quanto ci spetta e che, ricordo, è stato dichiarato di pubblico interesse per la città da enti quali Regione, Provincia e Rfi, non più tardi proprio di venerdì 28 novembre, durante il tavolo dedicato alle infrastrutture territoriali”.

Il tema ha ovviamente tenuto banco durante il punto dedicato alle domande di attualità con diversi consiglieri intervenuti per chiedere delucidazioni e ribadire i propri dubbi in merito all’opera. “Prendiamo atto delle precisazioni del sindaco – ha detto Filippo Boscagli (Fratell d’Italia) – ma oggi l’unica evidenza è che l’hub è l’ennesimo finanziamento perso da questa amministrazione. Dovete riconoscere che questo è un progetto sbagliato e che va dato per morto, va accettato. Troviamo un’altra soluzione”. A rincarare la dose il consigliere Corrado Valsecchi (Appello per Lecco): “Vi avevo messo in guardia sui vizi documentali e non avete ascoltato, così come per molte altre cose torno a dire che un bel bagno di umiltà vi farebbe bene”. La consigliera Cinzia Bettega (Lega), ha invece chiesto qual è lo stato dell’iter oggi: “Per mesi abbiamo dibattuto sull’area verde di via Balicco, non si è mai parlato di via Castagnera – ha detto – chiedo vengano convocate al più presto commissioni puntuali e precise su come sta procedendo questo progetto. C’è stato un intoppo, spiace vedere come il comune su progetti importanti si muove seguendo le procedure sbagliate”.

“Oggi l’iter è fermo, ovviamente, avendoci tolto i soldi – ha risposto Gattinoni – dal punto di vista giuridico invece nei prossimi giorni avremo una prima risposta dal Consiglio di Stato a cui ci siamo appellati in seguito alla sentenza del Tar sul ricorso dei residenti di via Balicco circa l’ubicazione dell’hub dei bus: se non ci sarà vizio procedurale il ricorso decadrà, contrariamente andremo nel merito della sentenza del Tar presentando le integrazioni richieste per la prossima udienza in programma a febbraio 2026”. La camera di consiglio si terrà giovedì 4 dicembre.