Hub dei bus in via Balicco, residenti in protesta fuori dal Comune

Un gruppo di residenti del condominio Monte Legnone in Piazza Diaz con striscioni contro il progetto del nuovo terminal in via Balicco

LECCO – Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, un gruppo di residenti del condominio Monte Legnone, situato nel complesso del Broletto Sud, si è radunato in Piazza Diaz, proprio sotto il palazzo comunale, per manifestare contro il progetto del nuovo terminal dei bus previsto in via Balicco. La protesta si è svolta in concomitanza con la riunione della commissione consiliare in municipio, chiamata a presentare la delibera che include, tra gli altri punti, anche l’avvio della procedura di esproprio delle aree verdi condominiali necessarie per la realizzazione dell’opera.

A scendere in piazza sono state una quindicina di persone, tra cui anche l’amministratore del condominio Monte Legnone, preoccupate per un progetto che – se portato a termine – comporterebbe la demolizione del giardino condominiale. Un’area verde che i residenti considerano fondamentale per la qualità della vita del quartiere.

Come noto, i condomini del Broletto Sud si oppongono fermamente alla costruzione del nuovo hub dei bus, un intervento per il quale il Comune di Lecco ha già ottenuto un finanziamento di 14 milioni di euro da Regione Lombardia. Oltre alla perdita del giardino, i residenti temono che l’aumento del traffico veicolare possa trasformare l’area in una zona invivibile, con ripercussioni sulla sicurezza e sulla tranquillità della zona.

Al termine del presidio, una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta dal sindaco Mauro Gattinoni e dall’assessore alla Mobilità Renata Zuffi. Un incontro che ha permesso ai cittadini di ribadire direttamente le proprie preoccupazioni e di chiedere all’amministrazione comunale di riconsiderare il progetto o, quantomeno, di valutare soluzioni alternative che possano tutelare le aree verdi e contenere il traffico.