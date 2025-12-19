Hub dei bus, scontro su via Castagnera, la minoranza lascia la commissione

Problemi nella trasmissione del testo della delibera che sarà discussa lunedì in Consiglio Comunale, la minoranza ‘insorge’ e lascia i lavori: “Questo modus operandi è vergognoso”

In una nuova determina, intanto, il Comune ha affidato al Politecnico la consulenza “per l’analisi tecnica relativa alla scelta localizzativa per la realizzazione di un hub”

LECCO – L’hub dei bus in via Balicco non smette di fare discutere. Giovedì sera in commissione V la minoranza ha deciso di lasciare i lavori dopo aver sollevato alcune questioni preliminari, relative alla versione della delibera su via Castagnera che sarà sottoposta al Consiglio Comunale di lunedì 22 dicembre. Si tratta di una “reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità”: come noto, il tratto in questione della via, un corsello di asfalto lungo 25 metri ha, ha creato non pochi problemi all’amministrazione comunale, nello specifico la mancata presentazione nei tempi prescritti della documentazione necessaria a dimostrare la disponibilità dell’area interessata all’intervento, è costata la revoca del finanziamento di oltre 14 milioni erogato da Regione Lombardia.

A sollevare la questione preliminare la consigliera Lorella Cesana (Lecco Ideale): “Oggi pomeriggio alle 16.50 ho ricevuto l’ultima versione della delibera, diversa da quella inizialmente diffusa, e specifico di averla ricevuta solo io, gli altri colleghi infatti non hanno il documento. Per questo ho chiesto se non fosse opportuno rinviare il punto della commissione, in modo da potere almeno leggere”.

E’ stato l’ing. Alessandro Crippa a dare una risposta: “Di fatto la prima e la seconda versione del testo inviato sono sostanzialmente uguali, solamente è stata migliorata l’organizzazione cronologica delle premesse. Il mancato invio a tutti i consiglieri invece dipende da un disguido per il quale è stato erroneamente tolto l’indirizzo mail collettivo che consente l’invio a tutti i consiglieri”.

Definite sufficienti, per il presidente della commissione V, Stefano Villa, queste spiegazioni per proseguire i lavori la minoranza è ‘insorta’: “E’ davvero allucinante che a un consigliere comunale liberamente eletto dai cittadini si risponda in questo modo quando sta solo provando a chiedere delucidazioni – ha detto Corrado Valsecchi (Orizzonte per Lecco) – settimana prossima incontrerò il Prefetto e gli dirò cosa accade nelle commissioni, intanto abbandono la seduta”. Anche il collega Giovanni Tagliaferri ha definito ‘vergognosa’ la situazione, scollegandosi dalla commissione.

Prima di lasciare i lavori è intervenuto anche il leghista Stefano Parolari che ha chiosato il contenuto della proposta di delibera: “ Se stiamo ancora facendo un esproprio vuol dire che chi è al volante dell’auto non sa guidare, o gli piace andare contro il muro. Avete perso quasi 15 milioni di euro e siete al punto zero, i consiglieri comunali stanno solo sollevando l’ennesimo strafalcione, forse ogni tanto fare un passo indietro o di lato aiuterebbe”.

Casto Pattarini (PD) ha compreso la presa di posizione della minoranza, provando a mediare: “Nella sostanza mi sembra che le due versioni siano identiche, possiamo comunque discutere la delibera e proporrei di presentare le integrazioni come emendamento della Giunta. Certo dibattere senza la minoranza è svilente e questo incidente è certamente grave”.

La proposta di delibera è stata quindi illustrata dall’assessore all’Urbanistica Giuseppe Rusconi: “Si tratta in sostanza di reiterare un vincolo preordinato all’esproprio lungo via Castagnera, non uno sfizio di questa amministrazione ma già previsto nel pgt del 2014: è un tema annoso e dibattuto, creare una cerniera di collegamento tra la stazione e la fascia mediana della città, tramite allargamento dell’asservimento ad uso pubblico di via Castagnera per almeno 3 metri, da raccordare poi con percorsi già esistenti. La reiterazione del vincolo è evidentemente legata al progetto del polo multimodale urbano e l’iter prevede che l’avvio del procedimento venga comunicato ai soggetti interessati che hanno fatto avere le loro osservazioni, a cui i nostri uffici tecnici hanno risposto con le relative controdeduzioni”.

In teoria, la delibera approderà in consiglio comunale il prossimo lunedì. Nel mentre, l’altro elemento che fa discutere è la determina firmata proprio nella giornata di ieri, 18 dicembre, dal Dirigente Crippa, per “l’affidamento del servizio di analisi tecnica relativo alla scelta localizzativa per la realizzazione di un hub multimodale a Lecco”. La consulenza per l’analisi è stata affidata al Politecnico con una spesa di 12.200 euro di avanzo libero. Una cosa, è certa: lo scontro in Aula è annunciato.