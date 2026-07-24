Hub di via Balicco, Valsecchi: “Sentenza inequivocabile che mette a tacere tutte le miserie di questa storia”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire. È stato così per tutta la consiliatura precedente quella guidata da Mauro Gattinoni. Nessuno può dire che non l’avevo detto e scritto come sarebbe finita questa brutta pagina dell’ Hub di via Balicco con conseguente esproprio che non si poteva vedere.

Ho visto la sofferenza dei condomini del supercondominio Monte Legnone , degli abitanti di quella zona , ho appurato l’incazzatura crescente verso una operazione ingiusta che si voleva perseguire senza consentire un reale dialogo e confronto.

Ora la pietra tombale che mette a tacere tutte le miserie di questa storia : una sentenza inequivocabile .

Le dichiarazioni mendaci sul diritto di proprietà al terreno espropriato, le affermazioni improprie di essere detentori come Comune delle aree in virtù di delibere e accordi che non c’erano e non ci sono mai state se non nella testa di Gattinoni e Company.

La supponenza con la quale abbiamo vissuto cinque anni da incubo a livello di consiglio comunale dove ci privavano di un diritto fondamentale come quello di avere i documenti per esercitare il nostro mandato di consiglieri di opposizione .

Viene spontanea una domanda : Chi pagherà i 100.000 € ai cittadini di via Balicco che hanno intrapreso stoicamente una battaglia di verità e giustizia ?

Chi ci restituirá gli oltre 7 milioni di finanziamento per una causa persa ?

Vorrei che per una volta il PD e i suoi alleati la smettessero con la narrazione fuorviante dei troppi cantieri che hanno fatto perdere le elezioni .

Le elezioni le avete perse perché non avete ascoltato nessuno e tutto quello che vi veniva detto era LESA MAESTÀ.

La mia gratitudine va innanzitutto a quei cittadini che non hanno subito supinamente , non si sono arresi all’arroganza e alla prepotenza , ma hanno deciso di fare valere i loro diritti con la schiena dritta e rifiutando qualsiasi intimidazione .

Cala il sipario ma le mie domande restano, come , se qualcuno avrà voglia di andare a rivedere, restano i miei interventi in commissione e in Consiglio comunale sull’argomento.

Corrado Valsecchi