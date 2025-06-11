Hub multimodale di via Balicco, arrivato l’atteso finanziamento da oltre 14milioni

Risorse della regione per un progetto fondamentale per la città di Lecco

“Importanti interventi che migliorano le infrastrutture al servizio del trasporto pubblico e della mobilità pubblica e condivisa”

LECCO – Regione Lombardia mette in campo 60.390.000 euro per migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie, riqualificando e ridisegnando le aree circostanti così da trasformare gli scali in veri e propri hub intermodali di mobilità pubblica. L’iniziativa rientra nel PR FESR 2021-2027, il programma europeo che supporta le politiche di sviluppo urbano sostenibile, con una dotazione di oltre 60 milioni.

Regione Lombardia ha messo in campo 14.647.603 euro per finanziare il progetto ‘Bando Multimodale Urbano di Lecco’ incluso tra i vincitori del bando regionale ‘Multimodale urbano’, che ha l’obiettivo di efficientare il sistema della mobilità urbana integrata migliorando, all’interno delle città e dei territori, le connessioni ciclopedonali con le stazioni ferroviarie e l’interscambio tra il trasporto su ferro e il trasporto su gomma, generando ricadute positive sia sulla qualità e l’affidabilità dei servizi e delle reti infrastrutturali, sia sulla sostenibilità ambientale.

La proposta progettuale del Comune di Lecco prevede tra le altre cose la realizzazione del nuovo Hub del Trasporto Pubblico Locale a servizio della mobilità urbana ed extraurbana in un’area posta nelle immediate vicinanze della Stazione ferroviaria, in via Balicco e collegata con un nuovo tragitto in via Castagnera. L’intervento prevede inoltre il recupero degli spazi interrati di Piazza della Stazione con servizi informativi e servizi alla persona; un nuovo percorso pedonale protetto che da Piazza Sassi consente un collegamento diretto al primo binario; la realizzazione di due velostazioni una da 50 posti in Riva dei Martiri delle Foibe e una da 50 posti in area Centro Commerciale; Kiss&Ride (sosta veloce per auto) da realizzarsi in piazza Sassi; l’installazione di totem interattivi nei punti strategici per la mobilità cittadina e segnaletica esplicativa orizzontale e verticale atta a comunicare i punti di intermodalità ai cittadini e ai turisti.

“L’intervento che riguarda l’Hub del trasporto pubblico a Lecco – ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – è stato ritenuto coerente con l’obiettivo del bando: efficientare le infrastrutture e i sistemi di mobilità. L’intervento in oggetto si integra con quanto Regione sta mettendo in campo per la provincia di Lecco, penso al lavoro per il nuovo ponte Manzoni ma anche a tutte le opere viabilistiche che vedranno la luce con i finanziamenti ottenuti grazie alle Olimpiadi”.

“Regione Lombardia – ha affermato il sottosegretario alla Presidenza di Regione, Mauro Piazza – conferma il proprio impegno per il territorio della Provincia di Lecco ponendo un’attenzione nel potenziamento delle infrastrutture con la realizzazione dell’interscambio ferro gomma, stanziando 14 milioni di euro per il miglioramento del nodo TPL di Lecco. Questo importante investimento rappresenta un passo decisivo per rafforzare la mobilità e l’efficienza del sistema di trasporto provinciale. La Regione, agendo in un’ottica sovracomunale, sostiene con convinzione ancora una volta il nostro territorio, promuovendo interventi per ottimizzare le infrastrutture del nostro territorio. Regione è impegnata, grazie al lavoro dell’assessore Claudia Maria Terzi, a facilitare l’accesso a finanziamenti tramite bandi, con l’obiettivo di sviluppare infrastrutture integrate per garantire una mobilità sempre più efficiente e sostenibile per tutta la Provincia, ora il successo dell’iniziativa dipende dalla capacità del Comune di metter effettivamente a terra l’intervento finanziato”.