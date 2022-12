Hub sportivo alle Caviate: due interessati, il bando resta aperto

Due operatori si sono fatti avanti per la riqualificazione dell’area a lago delle Caviate

La proposta prevede una piattaforma per sport acquatici. Avviso prorogato fino a marzo

LECCO – Non è caduto nel vuoto l’invito del Comune di Lecco per la ricerca di interessamenti alla riqualificazione, in chiave sportiva e turistica, della zona del lago alle Caviate: sono due finora gli operatori che si sono fatti avanti, rispondendo all’avviso pubblicato dall’amministrazione comunale.

L’obiettivo del municipio è quello di andare a realizzare in quell’area, in prossimità della stazione di servizio, una piattaforma a lago attrezzata e dedicata agli sport acquatici, come il kite surf, ed una passerella pedonale che vada a congiungersi con la pista ciclabile già esistente.

L’intervento ricadrebbe nel progetto “Mobilità Integrata Lacuale: una nuova esperienza per vivere quel ramo del lago di Como”, presentato a Regione Lombardia nell’ambito del bando “AREST – Accordo di Rilancio economico Sociale e Territoriale” a cui partecipa il Comune di Lecco, in qualità di ente capofila della cordata composta dai Comuni di Malgrate, Mandello del Lario, Perledo, Valmadrera e dalla Provincia di Lecco.

L’avviso era arrivato a scadenza il 4 dicembre scorso con due interessamenti. “Nell’interlocuzione con Regione ci è stato chiesto di prorogare i termini fino al 31 marzo per accogliere eventuali altri soggetti interessati – spiega l’assessore comunale Giovanni Cattaneo – nel percorso di negoziazione stiamo preparando un protocollo di intesa che manderemo in Regione settimana prossima vengono citate queste prime disponibilità dei privati, lasciando aperta la possibilità di aggregarsi ad altri prima della sottoscrizione dell’accordo di programma che avverrà nella primavera del prossimo anno”.