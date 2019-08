I cantieri della prossima settimana in città e le modifiche alla viabilità

I lavori in corso a Lecco durante la prossima settimana

Modifiche anche ad Acquate per lo Scigalott d’or

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le seguenti modifiche alla viabilità per la prossima settimana.

– proroga della totale chiusura di VIA SALITA DEI BRAVI fino alle ore 18 del 30 agosto per completamento lavori di riparazione perdita di fognatura (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

– PIAZZA DELLA VITTORIA, tratto compreso tra via Conte Attilio e via Tramaglino, totale chiusura dalle ore 14 alle 24 di sabato 31 agosto per svolgimento manifestazione “In ricordo di Fabio” e, in caso di maltempo, dalle ore 8 alle 21 del 1° settembre (privati);

– VIA BELFIORE, tratto all’altezza dei civici 32/34 parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete elettrica dal 2 al 3 settembre (Impresa Piazza Carlo & C srl di Introbio per conto di privati);

– VIA VALPOZZA 1, VIA CAMPOVAI 5, CORSO MONTE SAN GABRIELE, CORSO SAN MICHELE DEL CARSO 16 – 24 – 41, VIA QUARTO (inter. Via San Martino) – civ. 25 – 20 – VIA MONTEBELLO (int. Via Milazzo), VIA GALILEI 26 – 17, VIA OSLAVIA 6, VIA DON LUIGI MONZA 80, VIA LUERA 61, VIA TIMAVO 3, VIA SANT’EGIDIO 33, VIA PADRE AUGUSTO GIANOLA 9, VIA SANT’EGIDIO (int. via Ai Monti), VIA VALSECCHI 6, VIA IX FEBBRAIO, CORSO MONTE SANTO 13 – 19 dal 2 al 6 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade srl di Lecco per coto di Lario Reti Holding spa);

– VIA PREALPI, zona Funivia per i Piani d’Erna dal 2 al 9 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade srl di Lecco per coto di Lario Reti Holding spa);

– VIA LUSCIANA 4, PIAZZA SAN CARLO, VIA CANTARELLI 10 – 6, VIA MONTE SABOTINO 1, CORSO MATTEOTTI 91, VIA MAZZUCCONI (inters. via San Martino) – civ. 22 – 54 – 56, VIA MONS. MONETA 9 – 17, VIA CONCORDIA 4, VIA GORIZIA 15, VIA VITTORIO VENETO (inters. via Pola) dal 3 al 9 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade srl di Lecco per coto di Lario Reti Holding spa);

– VIA BESONDA INFERIORE 1, VIA DI VITTORIO 8 – 4 – 2, CORSO PROMESSI SPOSI 60 – 72 – 80, VIA CESURA 13, VIA AI POGGI 112 – 60, VIA BAINSIZZA 38, VIA BARACCA 5, VIA FEDERICO BORROMEO 3A, VIA PERGOLA, VIA ALLA CHIESA 21, VIA BARTESAGHI 5, VIA ACHILLE GRANDI 26, VIA RAFFAELLO 14, VIA BEZZECCA 8 – 19 – 28, CORSO EMANUELE FILIBERTO 61, VIA SAN FRANCESCO 2 – 12, CORSO MARTIRI 10, VIA ASPROMONTE 20, dal 4 all’11 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade srl di Lecco per coto di Lario Reti Holding spa);

– VIA GRAZIANO TUBI, all’altezza del civico 29, parziale restringimento per lavori di allacciamento alla fognatura dal 4 al 6 settembre (Impresa Corti Costruzioni di Galbiate);

– VIA RAFFAELLO 14, VIA BEZZECCA 8 – 19 – 28, CORSO EMANUELE FILIBERTO 61, VIA SAN FRANCESCO 2 – 12, CORSO MARTIRI 10, VIA ASPROMONTE 20 – 14, VIA BRUNO BUOZZI 10, CORSO CARLO ALBERTO 6, VIA AMENDOLA (angolo via Dell’Isola) – civ. 23, VIA IGUALADA 7, VIA UGO BASSI 15 – 6, VIA FRA’ FAZIO 5, VIA COMO 11, CORSO MARTIRI 84, VIA PLAVA 11, CORSO CARLO ALBERTO (inters. via Barcaiolo), dal 5 al 13 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade srl di Lecco per coto di Lario Reti Holding spa);

– VIA RAFFAELLO 14, VIA BEZZECCA 8 – 19 – 28, CORSO EMANUELE FILIBERTO 61, VIA SAN FRANCESCO 2 – 12, CORSO MARTIRI 10, VIA ASPROMONTE 20 – 14, VIA BRUNO BUOZZI 10, CORSO CARLO ALBERTO 6, VIA AMENDOLA (angolo via Dell’Isola) – civ. 23, VIA IGUALADA 7, VIA UGO BASSI 15 – 6, VIA FRA’ FAZIO 5, VIA COMO 11, CORSO MARTIRI 84, VIA PLAVA 11, CORSO CARLO ALBERTO (inters. via Barcaiolo), dal 5 al 13 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade srl di Lecco per coto di Lario Reti Holding spa);

– VIA DON MORAZZONE 3 – 32 – 34, VIA DEL SARTO, VIA MARINAI D’ITALIA 1, VIA LEONCAVALLO 9, CORSO BERGAMO 55, VIA AI MOLINI (partendo da via Laini) dal 6 al 13 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade srl di Lecco per coto di Lario Reti Holding spa);

– temporanea sospensione della circolazione per il giorno 7 settembre, in entrambi i sensi di marcia, su tutte le strade di competenza interessate dal transito della gara “Runvinata Skyrace”: vie Rivolta, Belfiore, Giusti, attraversamento via Mons. Polvara, via Turbada, attraversamento via Tonio da Belledo, via Santa Barbara, sentiero Carbonera, loc. Neguggio, Campo dei Boi, Magnodeno, Campo dei Boi, vie Rovinata e Asilo Monumento, nell’arco orario compreso tra le 16 e le 20 e comunque limitatamente al transito della gara sportiva (Parrocchia di Germanedo Santi Cipriano e Giustina);

Per la manifestazione “Scigalott d’or” in programma sabato 7 settembre:

– per lo svolgimento della cronoscalata ciclistica, temporanea sospensione circolazione veicolare, in entrambi i sensi di marcia dalle ore 13.45 alle 15 e comunque limitatamente al transito dei partecipanti, nelle seguenti vie: Don Minzoni, Ai Poggi, Prealpi;

– per lo svolgimento della maratona, istituzione del divieto di circolazione dalle ore 18.30 alle 20.30 nelle seguenti vie: Renzo, Don Minzoni, Maria Tramaglino, Don Rodrigo e Lucia e temporanea sospensione della circolazione veicolare, in entrambi i sensi di marcia e comunque limitatamente al transito dei partecipanti, dalle ore 18.30 alle 20.30 nelle seguenti vie: piazza della Vittoria, Conte Attilio, Perpetua, Paolino dei Morti, Menico, Dei Tartari, Ai Poggi – tratto compreso tra i civici 1 e 11, Garabuso, piazzetta Guerrazzi (Parrocchia di Acquate);

– passaggio fiaccolata della manifestazione “Scigalott d’or” nelle vie del rione di Acquate prevista dalle ore 19 alle 21 di mercoledì 4 settembre(Oratorio di Acquate);

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372