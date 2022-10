I carabinieri nelle scuole con “Le stelle di Dora”, graphic novel per ricordare Dalla Chiesa

Il libro verrà distribuito in oltre 11mila scuole superiori d’Italia

Questa mattina la consegna di una copia al dirigente ufficio scolastico provinciale Marco Bruschi

LECCO – Verrà distribuita in oltre 11.000 scuole superiori di secondo grado d’Italia, attraverso la capillare rete di Compagnie e Stazioni territoriali dell’Arma, Le stelle di Dora, la graphic novel che ricorda la vita e le battaglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso in un agguato a Palermo il 3 settembre del 1982.

Questa mattina, venerdì, il tenente colonnello Carmelo Albanese, comandante della locale Compagnia CC, ha ricevuto presso il comando provinciale di Lecco il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, dottor Marco Bruschi, donandogli una copia dell’opera promossa dallo Stato Maggiore della Difesa in collaborazione con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in occasione del 40° anniversario dall’uccisione del generale avvenuta a Palermo.

Le stelle di Dora è infatti la graphic novel che ricorda la sua vita e le sue battaglie, contro i nazisti nelle Marche, contro la mafia in Sicilia, contro le Brigate Rosse, fino alla tragica fine a Palermo. Racconta anche la sua vita familiare, attraverso le lettere private che scrisse per tutta la vita alla prima moglie Dora, e lo fa attraverso una modalità narrativa e grafica che possa raggiungere nel modo più efficace il pubblico più giovane.

L’opera vuole essere uno strumento per divulgare la cultura della legalità e dell’impegno contro la criminalità, nonché la cultura militare e i suoi valori, sia tra il grande pubblico, sia presso le scolaresche.

Infatti, oltre che negli Istituti militari di formazione, sarà distribuita in oltre 11.000 scuole superiori di 2° grado del Paese, attraverso la capillare rete di Compagnie e Stazioni territoriali dell’Arma.

Gli autori, Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, nell’interpretare la vita del Generale, hanno inteso evidenziare, oltre alla sua storia professionale, il profilo umano e sentimentale del protagonista, riuscendo a cogliere quanto quest’ultimo aspetto abbia significativamente determinato tutti gli altri.

Nel corso dell’incontro è stato rinnovato l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella Cultura della Legalità, programmando con il dirigente scolastico un calendario di incontri con i giovani frequentatori delle scuole superiori della provincia lecchese a partire dal mese di ottobre.