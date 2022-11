Un secolo di storia dello stadio di Lecco nei racconti dei blucelesti

Serata all’auditorium Sorelle Villa – Spazio Teatro Invito con i campioni di ieri e filmati storici

LECCO – Il Comune di Lecco, in collaborazione con il Panathlon Club Lecco, la Calcio Lecco 1912 e l’Associazione Blucelesti 1977, per ricordare i 100 anni dello Stadio “Mario Rigamonti – Mario Ceppi” (già “Cantarelli”) proporrà per giovedì 17 novembre una serata con alcuni dei protagonisti sul campo, negli anni, in maglia bluceleste del Lecco.

L’appuntamento, dal titolo “I 100 anni dello stadio di Lecco nei racconti dei blucelesti” è all’Auditorium “Sorelle Villa” – Spazio Teatro Invito (via Foscolo, 42) di Lecco, per le ore 20,30, e l’ingresso sarà libero con prenotazione, entro mercoledì 16 novembre, sul sito www.eventbrite.it (area eventi sport).

La serata, condotta dai giornalisti Marco Corti e Oscar Malugani, vedrà intervenire alcuni giocatori entrati nella storia della Calcio Lecco come la “bandiera” Antonio Pasinato, ma anche Lorenzo Marconi con il numero più alto di presenze in bluceleste, Lele Ratti e l’attuale allenatore Luciano Foschi anche lui ex giocatore del Lecco, insieme ad alcuni giocatori dell’attuale stagione di serie C. Sono previsti anche dei collegamenti in remoto: innanzitutto con Osvaldo Jaconi da Civitanova Marche e poi Piero Volpi da Milano. Ma non mancheranno le sorprese e anche alcuni brevi filmati storici.

Nel corso della serata, l’Associazione Blucelesti 1977, per celebrare e brindare ai 100 anni dello Stadio di Lecco, presenterà una birra artigianale del territorio lecchese ideata e prodotta per l’occasione.

Facendo un passo indietro, la prima iniziativa per ricordare l’anniversario dei “Cento anni” dello stadio comunale era stata una sezione fotografica su pannelli allestita in Biblioteca Civica “Uberto Pozzoli” durante “Una mostra da urlo” nello scorso luglio. Successivamente, il 15 ottobre, giorno che coincideva con l’inaugurazione dell’allora stadio “Cantarelli” nel 1922, è stata collocata fuori dallo stadio una targa commemorativa per ricordare proprio i primi cento anni dello stadio.