I centri islamici di Lecco si mobilitano: spesa solidale e consegne a domicilio

Iniziative di solidarietà nella comunità musulmana lecchese

Spesa solidale nelle macellerie islamiche e consegne alimentari a domicilio

LECCO – In questo momento di difficoltà, anche le comunità islamiche si stanno mobilitando in aiuto dei propri fedeli e non solo. Il centro culturale La Tolleranza di Pescarenico nei giorni scorsi ha inviato 2 mila euro in favore dell’ospedale di Lecco e ha lanciato un’iniziativa per venire incontro alle necessità di chi ha più bisogno.

“Tre macellerie islamiche di Lecco ed una a Malgrate hanno aderito alla spesa solidale – spiega Mostafa Ettarras referente del centro culturale La Tolleranza – chi fa acquisti presso questi negozi può lasciare un contributo che verrà utilizzato per donare generi alimentari ai chi ne farà richiesta. Ogni macelleria ha un coordinatore con cui ci rapportiamo. Raggiunti i trenta euro di donazione, viene preparata una borsa di spesa pronta per essere donata”.

Anche i volontari del centro culturale “Assalam” di Chiuso si stanno dando da fare in queste settimane. “Raccogliamo scorte alimentari che vengono consegnate a domicilio a chi ha necessità – spiega l’imam Usama El Santawy – è un’iniziativa che sta procedendo di pari passo con i ‘buoni spesa’ erogati dal Comune, con cui ci siamo confrontati insieme agli amici della Casa sul Pozzo. Abbiamo stretto la collaborazione con l’associazione ‘Giovani per il Bene’, che opera in tutta Italia, per il reperimento di derrate alimentari ma anche di mascherine”.