I cervi di Freccia 45 hanno bisogno di aiuto: servono soldi per la loro gestione

Nell’aprile scorso tre cerve erano state trasferite dalla Valsassina alla Valmalenco

“Dobbiamo ancora saldare alcune spese per il trasferimento e per la gestione dei cervi rimasti in carico alla nostra associazione”

LECCO – “Amici di Freccia 45, come sapete la nostra associazione è sempre stata con determinazione al fianco dei più deboli e dimenticati, gli animali, travolti dalle dinamiche crudeli della società umana. Una delle attività maggiormente impegnative per il 2026 è stata la gestione della famiglia di cervi, di cui Freccia 45 si prende cura dal 2016, composta da cinque esemplari. Dato che il signor Mario fa enorme fatica a continuare nella gestione quotidiana del parco, in fase di chiusura, abbiamo avviato una ricerca per il loro trasferimento”.

L’appello arriva direttamente dall’associazione dopo che, durante l’aprile scorso, tre cerve che si trovavano nel parco ai Piani delle Betulle, in Valsassina, erano state trasferite presso il parco di Chiesa Valmalenco, gestito dall’Associazione Ecofaunistica Valmalenco “Casa di Bambi”, che se ne è subito preso cura.

“Freccia 45 ha affrontato e sta ancora sostenendo una serie di spese per l’effettuato trasferimento. Abbiamo quindi avviato una raccolta fondi, ma ad oggi non siamo riusciti a coprire ancora tutte le spese veterinarie. Ad oggi dobbiamo ancora saldare: 2.239,20 euro per l’intervento dei veterinari in occasione del trasferimento di aprile e 264 euro per l’acquisto di balle di fieno per i 2 cervi rimasti in carico a Freccia 45. Anche una piccolissima donazione per l’Associazione sarebbe provvidenziale”.

Le donazioni a Freccia 45 possono essere eseguite:

con carta di credito / PayPal sul tasto alla pagina www.freccia45.org (in basso a sinistra),

bonifico bancario: c/c intestato a Freccia 45, Crédit Agricole, IBAN: IT96E0623022900000015098226.

Per supportare il progetto dell’Associazione Ecofaunistica Valmalenco “Casa di Bambi”: https://ecofaunisticavalmalenco.com/donazioni/

Per info: ufficiostampa@freccia45.org / info@ecofaunisticavalmalenco.com