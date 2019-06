I fuochi d’artificio ‘accendono’ la Festa del Lago a Lecco

La santa processione, la benedizione sul lago e poi lo spettacolo pirotecnico

Lecco vive una domenica di festa ed emozioni

LECCO – Una tradizione che unisce il rito religioso ad un momento di condivisione per la città: l’ultima domenica di giugno, come vuole la ricorrenza, Lecco ha celebrato la Festa del Lago e della Montagna.

Un appuntamento tra i più attesi dell’estate lecchese, in modo particolare per i ‘fuochi’, uno spettacolo di luci che ogni anno attira sul lungolago di Lecco tantissime persone. Così è stato anche domenica sera, quando i primi ‘botti’, alle 22.30, hanno avvisato tutti dello show pirotecnico che andava a cominciare.

La santa processione ha anticipato lo spettacolo sul lago: partito dalle gradinate della Basilica, sulle note della banda, il corteo ha percorso piazza Cermenati per raggiungere le rive del lago, dove le Lucie hanno atteso i sacerdoti e le autorità civili, guidate dal sindaco Virginio Brivio.

Le tradizionali imbarcazioni lariane li hanno accompagnati alla statua di San Nicolò, per un omaggio al patrono della città. Dalla lucia, il prevosto mons. Davide Milani ha impartito la benedizione ai presenti.

IL VIDEO

Sullo sfondo splendeva intanto il San Martino e la sua cappelletta, entrambi illuminati per l’occasione così come in parte Erna e Resegone, a completare il significato una festa che da qualche anno non guarda solo al lago ma anche alle vette che circondano il capoluogo, un bellissimo patrimonio che è parte della storia e della cultura di Lecco.