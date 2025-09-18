I Giovani Imprenditori di Ance Lecco Sondrio donano un simbolo di speranza a CasAmica

Una donazione di un tavolo, segno di speranza e coesione comunitaria

“Un dono che rappresenta il nostro impegno per costruire legami e relazioni”

LECCO – È stato ufficialmente consegnato e installato sabato, presso la struttura di CasAmica Lecco, il tavolo donato dai Giovani Imprenditori Edili di Ance Lecco Sondrio all’associazione. Un gesto di solidarietà a sostegno di CasAmica, che dal 2016 offre accoglienza a malati e familiari costretti a soggiornare lontano da casa, anche per lunghi periodi, per ricevere cure ospedaliere, così come a persone in situazioni di fragilità sociale.

La casa di accoglienza di Lecco fa parte della rete nazionale di CasAmica ODV, presente anche a Milano e Roma, e ogni anno accoglie centinaia di persone. Offre non solo un alloggio, ma anche supporto umano, vicinanza e opportunità di socialità, con l’obiettivo di trasformare un momento difficile in un’esperienza meno isolante, grazie a un ambiente familiare e caloroso.

“Il valore di questo dono – ha spiegato Alessandra Scola, responsabile volontari ed eventi di CasAmica Lecco – va ben oltre la sua funzione di semplice arredo. È un simbolo di comunità: attorno a un tavolo ci si incontra, si dialoga e si condividono esperienze e momenti di vita quotidiana”.

“Vogliamo che questo tavolo diventi un simbolo di speranza – ha sottolineato Mattia Elia, presidente dei Giovani Imprenditori Edili di Ance Lecco Sondrio – È una responsabilità sociale che noi, come giovani imprenditori, sentiamo profondamente nei confronti della comunità in cui viviamo e operiamo. La speranza è il valore che ci distingue, e il nostro impegno va oltre la costruzione di edifici e spazi: vogliamo contribuire a creare relazioni, comunità e un autentico senso di appartenenza”.

Alla cerimonia, conclusasi con la visita della struttura e una merenda condivisa, hanno partecipato per il Comune di Lecco Ruggero Plebani e Luca Longoni. I Giovani Imprenditori Edili di Ance Lecco Sondrio, intervenuti numerosi e accompagnati dalle loro famiglie, hanno così dimostrato quanto questo progetto li abbia profondamente coinvolti. Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli studenti della Fondazione Clerici, che hanno contribuito alla realizzazione del basamento del tavolo.

I Giovani Imprenditori hanno inoltre rivolto un sentito ringraziamento al personale e ai volontari di CasAmica, riconoscendo l’inestimabile valore del loro impegno quotidiano nell’accogliere, sostenere e accompagnare chi attraversa momenti di difficoltà. La loro dedizione è stata celebrata come un esempio tangibile di solidarietà e di comunità attiva.

Per i Giovani Imprenditori di Ance Lecco Sondrio, questa iniziativa a carattere sociale rappresenta il primo appuntamento di una serie di interventi che si intendono replicare annualmente a beneficio della comunità locale.