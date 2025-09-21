“I giovedì della rassegna”: al via a Lecco gli incontri su orientamento e futuro dei giovani

Giovedì 25 settembre la sala don Ticozzi ospita la prima serata di OrientaLamente

Il ciclo di quattro appuntamenti dedicati a studenti, genitori, insegnanti ed educatori sul tema dell’orientamento scolastico

LECCO – La rassegna OrientaLamente entra nel vivo con il ciclo di incontri dal titolo I giovedì della rassegna, pensati come momenti di confronto e riflessione sui temi dell’orientamento, della disabilità e del mondo del lavoro. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 25 settembre, alle ore 20, nella sala don Ticozzi di via Ongania 4 a Lecco.

La serata sarà dedicata a uno dei passaggi più delicati nel percorso scolastico: la scelta dell’indirizzo al termine della scuola media. Una decisione che spesso si definisce all’interno del contesto familiare e che può determinare il successo formativo dei ragazzi. Con l’aiuto di esperti, genitori e studenti saranno invitati a riflettere sul valore del dialogo, indispensabile per affrontare eventuali differenze di vedute e trasformare la scelta in un’opportunità di crescita condivisa.

All’incontro interverranno i rappresentanti della Provincia di Lecco, dell’Ufficio scolastico territoriale, dei Centri di formazione professionale e del mondo del lavoro, a testimonianza della volontà di creare una rete tra istituzioni, scuola e famiglie.

La rassegna proseguirà poi con altre tre serate, ciascuna dedicata a un tema specifico, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e occasioni di confronto a chi, ogni giorno, accompagna i giovani nel loro cammino di crescita personale e professionale.