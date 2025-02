I lavori del teleriscaldamento iniziati in Piazza Mazzini

Nessuna interdizione al traffico veicolare

Modificati temporaneamente accesso e uscita da va Trieste per i lavori in corso

LECCO – Proseguono i lavori di posa della rete di teleriscaldamento nella città di Lecco. Da ieri, 10 febbraio, cantiere anche su piazza Mazzini, senza interdizione al transito veicolare. A seguire le attività interesseranno piazza Garibaldi e via Nazario Sauro.

Proseguono le attività lungo via Palestro, senza ripercussioni sulla circolazione viabilistica.

Lavorazioni in corso anche in via Trieste, nel tratto ricompreso fra le vie Azzone Visconti e Aspromonte, e transito delle auto a doppio senso; modificati però accesso e uscita: ora da via Aspromonte.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, la casella info@acinqueenergygreenway.it e il sito acinquecalore.it.