I lavori della settimana in città, iniziata la riqualifica dell’area cani in via Belvedere

I lavori del Comune e dei cantonieri di comunità

Sul Ponte Kennedy entrano nel vivo i lavori del teleriscaldamento

LECCO – Nuova settimana di interventi e lavori in città. Lato Cantonieri di Comunità, sono stati conclusi: il riordino del verde in via per Erna, in via Bovara e in via Tonale (con spollonatura), sul sentiero urbano a Bonacina di collegamento verso via Movedo, nel passaggio all’interno del parcheggio della Piccola su via Ghislanzoni; la scerbatura dell’aiuola in piazza della chiesa di Olate, dell’aiuola di vicolo Cima; la rimozione di un arbusto al cimitero di Acquate; la messa a dimora dei bulbi di tulipano al parco di Via Sora. Con la collaborazione del CDI, è stata ultimata la piantumazione intorno all’aiuola di Renzo e Lucia a Pescarenico.

Lato interventi comunali, sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area cani di via Belvedere, la quale avrà un nuovo ingresso, godrà di una nuova recinzione e sarà provvista di una fontanella (in corso gli scavi per l’acqua). Infine, è stato ultimato il restauro della statua dedicata a Giuseppe Garibaldi nell’omonima piazza.

Lato teleriscaldamento, ultimate le opere su via Leonardo da Vinci, sono in corso le lavorazioni propedeutiche all’avvio del cantiere sul ponte Kennedy. Qui è stato introdotto un restringimento carrabile delle corsie del ponte, così da permettere la presenza del cantiere su tutta la lunghezza del marciapiede destro in uscita da Lecco mantenendo il doppio senso di marcia per auto e mezzi pesanti.