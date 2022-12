I monti lecchesi si illuminano per l’antivigilia, ritorna il suggestivo spettacolo

Dalla Medale al Corno Rat, dalla Cresta Osa alla Ferrata Gamma 1

Tutti con il naso all’insù per la magica tradizione che si rinnova ogni anno nella sera del 23 dicembre

LECCO – Dalla Medale al Corno Rat, dalla Cresta Osa alla ferrata Gamma 1, non è Antivigilia di Natale senza le tradizionali fiaccolate sui monti lecchesi… Lasciata alle spalle l’emergenza covid, quest’anno le luci sono tornate a brillare numerose sui nostri monti regalando uno spettacolo unico che, a tratti, è stato nascosto da una leggera nebbiolina che ha reso lo scenario ancor più suggestivo.

Poco prima delle 19 si è illuminata la storica via Cassin in Medale e, accanto, la ferrata del Medale. Spostando lo sguardo poco più in là, verso il Resegone, quest’anno si poteva ammirare anche la ferrata Gamma 1 al Pizzo d’Erna brillare grazie a decine e decine di lampadine posizionate dei soci del gruppo Gamma.

Dall’altra parte del lago, invece, si potevano distinguere benissimo i tracciati della Cresta Osa al Moregallo e della ferrata al Corno Rat, quest’ultima illuminata come da tradizione dai tecnici del Soccorso alpino stazione Triangolo Lariano. Un appuntamento ormai irrinunciabile e suggestivo che non smette di regalare emozioni nella serata che precede la Vigila di Natale.