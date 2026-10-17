I Periti Industriali della Provincia di Lecco festeggiano il traguardo dei 30 anni

Il cuore dell’incontro è stata la tavola rotonda intitolata “Sapere, saper fare, saper far fare”

I festeggiamenti al Politecnico di Lecco

LECCO – Si è celebrato venerdì 16 ottobre al Campus del Politecnico di Milano – polo di Lecco il trentesimo anniversario della nascita dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Lecco che ha visto grande partecipazione e uno sguardo fortemente orientato al futuro, incarnando appieno lo “spirito dei periti”.

Il perito industriale è, infatti, un professionista esperto che opera nel segno di quattro valori fondamentali: competenza, trasparenza, fiducia e verifica. Principi che, uniti a una solida conoscenza tecnica, a un metodo rigoroso, a una forte capacità di analisi e a una spiccata vocazione alla risoluzione dei problemi complessi, consentono di portare a termine ogni progetto con successo.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali, a testimonianza del forte legame tra i professionisti e il territorio. Sono intervenuti il Presidente dell’Ordine di Lecco, Marco Giovanni Buffoni, l’On. Pietro Fiocchi (Eurodeputato), il Prefetto di Lecco Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, il Sindaco di Lecco Filippo Boscagli e la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. Hanno inoltre portato il loro prezioso contributo Antonio Rocca, Presidente dell’Associazione Libere Professioni Lecco (ALPL) – esempio virtuoso di coesione tra professionisti – e il Prof. Diego Scaccabarozzi del Politecnico di Milano. Tutti hanno riconosciuto il ruolo determinare dei periti e delle professioni tecniche nello sviluppo del tessuto economico e della comunità lecchese ed è emerso il forte sostegno all’idea di fare di Lecco un vero e proprio polo d’eccellenza per le lauree professionalizzanti. Un passo ritenuto fondamentale per superare il disallineamento tra la scuola e le esigenze della manifattura 4.0, formando l’ossatura della futura classe dirigente industriale.

Il cuore dell’incontro è stata la tavola rotonda intitolata “Sapere, saper fare, saper far fare”, sintesi perfetta dello spirito e delle competenze della categoria. Sono intervenuti testimoni d’eccellenza, tutti accomunati dalla formazione tecnica, che hanno percorso strade diverse diventando figure di primo piano nei rispettivi settori: Cav. Gianfranco Magni, fondatore dell’Ordine di Lecco, perito eclettico ed entusiasta. Alberto Agostoni, già direttore tecnico di Icam, Edoardo Isella, Direttore tecnico di Elettromeccanica Galli Italo S.p.A., il Comandante Pierluigi Fumagalli, figura di riferimento in Italia per l’ingegneria aeronautica applicata all’elisoccorso, Roberto Ardenghi, fondatore di Seval, leader nel riciclo dei RAEE e pioniere con il nuovo impianto per le batterie al litio, l’Ing. Valerio Ricciardelli, manager industriale ed esperto di politiche formative, promotore di una riforma strutturale dell’istruzione tecnica.

I periti industriali sanno offrire soluzioni efficaci alla collettività, come dimostrato nel “Focus Energia” dedicato a PERCERTO, la prima Comunità Energetica Nazionale promossa dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali. Ne hanno discusso Marco Giovanni Buffoni (referente area nord), Amos Giardino (direttore tecnico Percerto e vice presidente vicario CNPI) e l’Ing. Paolo Arrigoni (già Presidente GSE e Senatore), che ha sostenuto e collaborato proprio alla nascita di PERCERTO intuendone le potenzialità e i vantaggi per aziende e privati

A seguire, lo sguardo si è spostato sulle “Case history” aziendali, dimostrando sul campo l’impatto della professione. Sono intervenuti: l’Ing. Andrea Roberto Scurati (Clivet SpA), il Per. Ind. Nicholas Marmo (CTC Systems S.r.l.), l’Arch. Mattia Morandi (Elettromeccanica Galli Italo S.p.A.), il Per. Ind. Maurizio Tortone (RPS S.p.A.), il Per. Ind. Luigi Corsico (Tesar S.p.A.) e il Per. Ind. Ivan Panzeri (Wieland Electric S.r.l.).

A coronamento di una giornata volta non solo a ricordare il passato ma a proiettarsi nel futuro, il Presidente Marco Giovanni Buffoni e il Cav. Gianfranco Magni hanno presentato un’importante novità: la nascita di APTILC (Associazione Periti e Tecnici Industriali della Provincia di Lecco). Guidata dal Cav. Magni in veste di Presidente, la nuova associazione nasce con l’obiettivo di affiancare l’Ordine e supportarlo con maggiore flessibilità, avendo come orizzonte primario le scuole, i giovani e la società civile.

L’evento si è concluso con un brindisi e il taglio della torta, celebrando 30 anni di storia e, soprattutto, i nuovi traguardi che attendono i periti industriali lecchesi.