I ragazzi del Badoni salgono sul podio più alto d’Italia: trionfo assoluto ai Campionati di Imprenditorialità

Con la mini-impresa “BraceLet” gli studenti lecchesi conquistano Roma, aggiudicandosi il titolo nazionale, il prestigioso TIM Innovation Award e due riconoscimenti “Girls In STEM”

La vittoria del progetto comporta l’Iscrizione all’Albo Nazionale delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito

LECCO — Un successo straordinario, di quelli che lasciano il segno e proiettano il nome di Lecco direttamente ai vertici dell’innovazione giovanile italiana. Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Badoni” hanno conquistato la medaglia d’oro alla quarta edizione dei Campionati di Imprenditorialità 2026, svoltisi nella prestigiosa cornice di Roma e coordinati da Junior Achievement Italia. La giuria nazionale non ha avuto dubbi: il progetto migliore del Paese porta la firma della delegazione lecchese e comporta l’Iscrizione all’Albo Nazionale delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che raccoglie i migliori talenti scolastici del Paese a disposizione di università e aziende.

Al centro di questo memorabile trionfo c’è BraceLet, un’intuizione brillante trasformatasi in una vera e propria mini-impresa grazie alla dedizione e alle competenze sviluppate tra i banchi di scuola. Il team, guidato con leadership e visione dal Project Manager Lorenzo Piazza, ha saputo strutturare un modello di business solido ed estremamente innovativo. Insieme a lui, i compagni di squadra Daniele Fusi, Azan Khan, Tommaso Paredi, Francesco Paccagnella, Michele Sala, Mouhamed Diene e Riccardo Manzini hanno dimostrato come il lavoro sinergico e la suddivisione rigorosa dei ruoli aziendali possano trasformare un’idea teorica in un prototipo vincente.

Un team affiatato

Dietro la vetrina della premiazione romana si cela un percorso durato mesi, fatto di prove in laboratorio, analisi di mercato e continue rifiniture sotto la guida dei professori Fabrizio Montanaro e Igor Castelnuovo, che hanno seguito i ragazzi dalla primissima idea fino alla cruciale preparazione del “pitch” finale presentato davanti a una severa giuria di esperti, investitori e manager d’azienda.

Il Palmarès completo della spedizione romana

Non solo il primo posto assoluto. La delegazione dell’IIS Badoni ha letteralmente fatto man bassa di premi nella Capitale. Al trofeo principale si è aggiunto il prestigioso TIM Innovation Award, assegnato al team di BraceLet per l’alto valore tecnologico e il potenziale di sviluppo sul mercato. A completare una giornata storica per la scuola lecchese, due studentesse dell’istituto, Emilia Pirovano e Milena Mauri, hanno ottenuto individualmente il premio Girls In STEM, un riconoscimento volto a valorizzare le eccellenze femminili nelle discipline scientifiche e tecnologiche.

Il valore per il territorio lecchese

Questo trionfo non rappresenta soltanto un traguardo scolastico, ma un orgoglio per l’intero distretto produttivo e formativo di Lecco, storicamente legato a una forte vocazione manifatturiera e tecnologica. I ragazzi del Badoni hanno dimostrato che la scuola di oggi non è solo un luogo di trasmissione del sapere, ma una vera e propria fucina di competenze trasversali, dove la cultura d’impresa, lo spirito d’iniziativa e la resilienza vengono coltivati ai massimi livelli.

Ora per la mini-impresa BraceLet si aprono scenari importanti, con la consapevolezza che il percorso iniziato nei laboratori di via Rivolta ha tutte le carte in regola per trasformarsi in una reale e futuribile startup. La città di Lecco celebra i suoi giovani campioni, simboli di un’Italia che sa innovare e guardare al futuro con coraggio.