I ragazzi di Aspoc College incontrano Ozlem, in Italia dopo la fuga dalla Turchia

La 25enne curda ha raccontato la sua storia ai ragazzi di Aspoc College

“E’ stata una bella esperienza e ci ha raccontato tantissime cose”

LECCO – I ragazzi dell’Aspoc College sono andati in biblioteca a Lecco per l’incontro con Özlem Onder, una ragazza curda di 25 anni che ha raccontato la storia della sua vita e del viaggio che ha affrontato per trasferirsi dalla Turchia all’Italia per sfuggire alla guerra e alle persecuzioni nei confronti del popolo curdo.

“L’incontro era aperto a tutti e infatti c’erano anche altre persone oltre a noi. Özlem è arrivata in Italia con i suoi 4 fratelli e sua mamma: suo papà non c’era perché era in prigione in Turchia” raccontano i ragazzi.

Gabriele ha chiesto il motivo della reclusione: “Özlem ci ha spiegato che si era rifiutato di fare il servizio militare e di andare in guerra dove avrebbe dovuto sparare contro le persone del suo popolo. Abbiamo scoperto che si può andare in prigione anche se si è buoni e si fanno delle scelte coraggiose”.

In Italia Özlem ha frequentato le scuole elementari, le medie, le superiori (ragioneria) e adesso sta finendo l’università: ha dovuto imparare l’italiano e ha imparato a conciliare due culture diverse.

Quando il papà è uscito dalla prigione è riuscito, dopo 10 anni, ad arrivare in Italia e a stare finalmente con la sua famiglia e ha avuto altri due figli: adesso Özlem ha 6 fratelli

“Durante l’incontro abbiamo fatto alcune domande a cui Özlem ha risposto in modo semplice e chiaro – hanno detto i ragazzi -. Ci ha colpito molto il nome del paese da cui viene Özlem, Batman, dato che è il nome di super eroe”.

Giada ha chiesto ad Özlem come sono i vestiti turchi e curdi: “Hanno dei colori vivaci e brillanti”.

Giada ha apprezzato molto il vestito di Özlem e le sue scarpe nere con il tacco alto. Luca è stato colpito dal fatto che Özlem adesso abita in Italia anche se non ha ancora la cittadinanza italiana. Giacomo ha notato che all’inizio Özlem era molto emozionata: “Non sapeva cosa dire e come parlarci poi, poco per volta, si è rilassata e ci ha spiegato tantissime cose”.

“Siamo stati attenti per due ore e non ci siamo quasi accorti che il tempo è passato velocemente – hanno detto i ragazzi di Aspoc College -. Anche Özlem ci ha detto che per lei è stata una bella esperienza e ci ha detto di invitarla ancora perché viene volentieri a trovarci: è stato proprio un bell’incontro”.