I regnanti del Carnevalone in visita ai bimbi ricoverati in Pediatria

Una bella sorpresa per i bimbi ricoverati

Ad accogliere i regnanti anche il Dg Trivelli e il primario Roberto Bellù

LECCO – Una speciale visita, oggi, venerdì, ai bambini della Pediatria dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco: in mattinata hanno fatto il loro regale ingresso in reparto Regina Grigna, Micaela Crippa, Re Resegone, Antonio Schiripo, accompagnati dal Gran Ciambellano, Pietro Sala.

Ad invitare i regnanti sono stati i volontari dell’Associazione per il Bambino in Ospedale – ABIO Lecco OdV per condividere l’allegria e la spensieratezza del Carnevale anche con chi, in questo momento, è ricoverato.

Ad accogliere i regnanti anche il direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli e il primario dott. Roberto Bellù.