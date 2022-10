I Vigili del Fuoco aprono le sedi: oltre mille in visita ai pompieri

Le iniziative dei Vigili del Fuoco per la Settimana Nazionale della Protezione Civile

Incontri con gli studenti, lezioni dimostrative ed esercitazioni dal vivo per bimbi e famiglie

LECCO – Quasi 300 alunni delle scuole elementari della provincia sono stati accolti nei giorni scorsi dai Vigili del Fuoco, in occasione della IV Settimana Nazionale di Protezione civile , istituita nel 2019 in corrispondenza della giornata internazionale per la riduzione del rischio dai disastri naturali, che ,su indicazione dell’ONU e che si celebra ogni anno il 13 ottobre.

Accompagnati dagli insegnanti i ragazzi hanno partecipato a piccole lezioni e prove dimostrative nella stazione dei pompieri di Pescarenico e hanno potuto apprendere come comportarsi in caso di disastri naturali ma anche emergenze quotidiane .

Nel meratese i Vigili del Fuoco volontari aiutati dal personale in congedo del corpo si sono recati direttamente nelle scuole.

La scorsa domenica, invece, più di 1200 persone hanno visitato la sede centrale di Lecco e i distaccamenti volontari di Merate Valmadrera Bellano, dimostrando la vicinanza della popolazione ai valori e alla missione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

“Il dipartimento dei vigili del fuoco – spiegano – ha ritenuto fondamentale contribuire significativamente a quelle giornate aprendo le sedi operative agli alunni ed ai cittadini al fine di ‘visitare e comprendere’ i compiti istituzionali dei Vigili del fuoco nonché sviluppare una sensibile attenzione al proprio territorio, acquisendo, la consapevolezza dei rischi potenziali e dei comportamenti fondamentali per prevenire, gestire e superare gli eventi avversi”.