LECCO – Due autisti del comando dei Vigili del Fuoco di Lecco hanno partecipato al corso di guida su terreno non preparato che si è svolto presso il comando di Sondrio dall’11 marzo al 15 marzo.

Il corso è finalizzato all’acquisizione delle capacità necessarie alla conduzione dei mezzi fuoristrada, competenza particolarmente utile per gli autisti dei Vigili del Fuoco che spesso si trovano a dover prestare soccorso in ambiente impervio e quindi a condurre automezzi su tratti stradali non asfalti o su terreni particolarmente sconnessi.