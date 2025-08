I Vigili del Fuoco di Lecco salutano il Capo Squadra Esperto Stefano Tirinzoni, in pensione

Tirinzoni conclude oggi una lunga e onorata carriera

LECCO – A partire da oggi, 1° agosto 2025, il Capo Squadra Esperto Stefano Tirinzoni sarà ufficialmente collocato a riposo, concludendo una lunga e onorata carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Comando di Lecco, che lo ha visto protagonista per gran parte della sua attività professionale, gli rivolge un sentito ringraziamento per l’impegno, la dedizione e la professionalità che lo hanno sempre contraddistinto.

Entrato nel Corpo nel luglio del 1996, Tirinzoni ha mosso i primi passi nei distaccamenti di Linate, Monza e Desio, sotto il Comando di Milano. Dal 1998 ha proseguito la sua carriera a Lecco, diventando ben presto un punto di riferimento stabile, apprezzato tanto sul piano operativo quanto umano.

Nel corso degli anni, ha partecipato a numerosi interventi di emergenza di rilievo nazionale, come il terremoto dell’Umbria del 1998, quello di Salò nel 2004, fino al tragico sisma dell’Aquila nel 2009, dove è stato coinvolto sia in attività operative che tecniche. Da ricordare anche il suo impegno durante la frana di Cortenova nel 2002, che ha colpito duramente la Valsassina.

A Lecco, Tirinzoni si è distinto anche per il suo ruolo all’interno del Laboratorio DPI maschere, che ha guidato con competenza e precisione. La sua specializzazione NBCR di secondo livello ha rappresentato un ulteriore valore aggiunto per il Comando, contribuendo in modo significativo allo sviluppo tecnico-operativo della struttura.

Non meno rilevante il suo apporto nella gestione del personale: prima nel turno A, poi nel turno C, ha svolto il ruolo di Vicecapo turno con equilibrio e affidabilità, costruendo solidi rapporti con colleghi operativi, funzionari e personale amministrativo. La sua capacità di ascolto e il senso di responsabilità hanno fatto di lui un vero punto di riferimento.

Il Comandante ha voluto dedicargli un caloroso messaggio di saluto: “Caro Stefano, ci mancheranno la tua disponibilità, la tua discrezione, la tua presenza attenta e competente. La tua figura resterà un esempio per i più giovani e un caro ricordo per tutti noi che abbiamo avuto il piacere di lavorare con te. Ti auguro, a nome di tutto il Comando, una pensione serena, piena di salute, soddisfazioni e – perché no – tante partite di Padel”.