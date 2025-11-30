I volontari della Croce Rossa a lezione di guida sicura con la Polizia Stradale

Una serata di formazione e collaborazione

LECCO – Una serata di formazione e collaborazione, quella che si è tenuta

martedì 25 novembre e ha visto protagonisti il comando della polizia stradale di Lecco e il comitato di Lecco della Croce Rossa Italiana.

Una serata dedicata alla formazione dei volontari del comitato di Lecco che hanno potuto presenziare a un incontro legato ai temi della guida sicura, grazie all’intervento di due poliziotti del comando della polizia stradale di Lecco.

Diversi i temi che sono stati toccati nel corso della serata, iniziando dal Codice della Strada si è passati alla guida in emergenza e alla relativa sicurezza e, infine, ci si è concentrati sull’utilizzo dei dispositivi telefonici durante la guida e la conseguente pericolosità.

“Una serata importante – fanno sapere dal Comitato di Lecco – che ha consentito di formare ulteriormente i nostri volontari, ma soprattutto ha permesso di rinsaldare ulteriormente il sodalizio tra la nostra associazione e la polizia stradale lecchese, alleanza sempre preziosa che ci permette di essere sempre pronti ad aiutare il prossimo, in condizioni di totale sicurezza”.