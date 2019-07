In vacanza all’estero con i propri animali. Ecco tutte le informazioni utili

Viaggiare fuori dall’Italia in compagnia di ‘Fido’ o micio

Dall’Azienda Territoriale Sanitaria tutte le indicazioni utili

LECCO – Il Regolamento della Comunità Europea n. 576/2013 e n. 577/2013, prevede che coloro che intendono recarsi all’estero portando con sé animali di proprietà (cani, gatti e altre specie d’affezione), devono munirsi del passaporto per cani gatti e furetti e/o del certificato internazionale di espatrio per le altre specie animali d’affezione.

Il rilascio del passaporto è immediato, previa verifica della corretta documentazione presentata:

fotocopia carta d’identità del proprietario;

certificato d’iscrizione del cane/gatto/furetto all’Anagrafe Animali d’Affezione della Lombardia, attestante l’identificazione dell’animale mediante microchip. Il passaporto può essere rilasciato anche per un cane identificato con tatuaggio ben leggibile ed applicato prima del 01/07/2011;

attestazione di avvenuta vaccinazione antirabbica (per cane/gatto/furetto) effettuata da almeno 21 giorni e da non più di 12 mesi. La vaccinazione antirabbica deve essere fatta sul cane di età superiore alle 12 settimane. Cani di età inferiore a 12 settimane non possono esser portati all’estero. La validità della vaccinazione è stabilita dalla Ditta produttrice a seconda del tipo di vaccino.

Paesi extra EU

Nel caso in cui un animale dovesse essere portato in un Paese Terzo (extra europeo) e poi rientrare in Italia, è richiesta la titolazione degli anticorpi per la rabbia. L’animale, dopo 30 giorni dalla vaccinazione antirabbica deve essere cioè sottoposto a prelievo di sangue presso un veterinario libero professionista, per la titolazione anticorpale.

Nel caso in cui il prelievo per la titolazione anticorpale fosse effettuato nel Paese Terzo, è necessario verificare che il laboratorio di analisi sia riconosciuto dall’UE. Inoltre il rientro in Italia è consentito dopo 3 mesi dal prelievo.

Nel caso di destinazione verso Paesi Terzi, il proprietario dell’animale è bene che si informi presso l’Ambasciata, di ulteriori certificazioni sanitarie previste dal paese di destinazione.

Trattamento contro l’echinococco

Se l’animale viene condotto in uno dei seguenti Paesi: Finlandia, Regno Unito, Irlanda e Malta, oltre alla vaccinazione antirabbica effettuata da almeno 21 giorni (se prima vaccinazione), deve essere sottoposto a trattamento contro l’echinococco effettuato entro un periodo non superiore a 120 giorni e non inferiore a 24 ore prima della data prevista di entrata in tale Stato membro o in una sua parte (Reg. UE n. 1152/2011).

Validità passaporto

Un passaporto rilasciato prima dell’effettuazione della vaccinazione antirabbica acquisisce validità all’effettuazione della vaccinazione antirabbica ed alla sua validità temporale (21 giorni e massimo 1 anno).

Un passaporto rilasciato prima dei 21 giorni dall’effettuazione della vaccinazione antirabbica, riporterà alla sezione V la data di vaccinazione, la data di inizio validità e la data termine validità.

Importante sapere che il passaporto è rilasciato solo al proprietario dell’animale o suo delegato (delega scritta con copia documenti d’identità ) che risulta dal certificato di iscrizione nell’anagrafe regionale.

Gli uffici in provincia di Lecco e Monza

Per usufruire del servizio è necessario recarsi presso gli uffici territoriali dell’ATS della Brianza. Non occorre la prenotazione e non occorre portare con sé l’animale.

1. Ufficio di Besana Brianza Indirizzo: via San Siro 25/A – Besana in Brianza (MB)

Recapiti telefonici: tel. 0362 996252 fax 0362 996602

Orari di aperture al pubblico: da Lunedì a Venerdì ore 9.00 – 12.00

2. Ufficio di Desio Indirizzo: via Novara, 3 – Desio (MB)

Recapiti telefonici: tel. 0362 304822/75 fax 0362 304823

Orari di aperture al pubblico: da Lunedì a Venerdì ore 9.00 – 12.00 e ore 14.00 – 16.00. Chiuso il martedì e il giovedì pomeriggio.

3. Ufficio di Monza Indirizzo: via De Amicis, 17 – Monza (MB)

Recapiti telefonici: tel. 039 2384611/14 fax 039 39412613

Orari di aperture al pubblico: da Lunedì a Venerdì , ore 9.00 – 12.00 e ore14.00 – 16.00 . Chiuso il Giovedì e Venerdì pomeriggio

4. Ufficio di Usmate Indirizzo: via Roma, 85 – Usmate Velate (MB)

Recapiti telefonici: tel. 039 6288028/29 fax 039 6288037

Orari di aperture al pubblico: martedi – mercoledì e giovedi dalle 9.00 – 12.00

5. Ufficio di Bellano Indirizzo: via Papa Giovanni XXIII, 15 – Bellano

Recapiti telefonici: tel. 0341 822118 fax 0341 822120

Orari di aperture al pubblico: da Lunedì a Venerdì ore 8.30 – 12.00

6. Ufficio di Lecco Indirizzo: via Corso Carlo Alberto 120 – Lecco

Recapiti telefonici: tel. 0341 482429/454 fax 0341 48277

Orari di aperture al pubblico: da lunedì a venerdì ore 9.00 – 12.30

7. Ufficio di Merate Indirizzo: via S. Vincenzo, 6 – Merate

Recapiti telefonici: tel. 039 5916371 fax 039 5916416

Orari di aperture al pubblico: da lunedì a venerdì ore 9.00 – 12.30

In caso di riscontro di non conformità, il rilascio del passaporto è subordinato alla regolarizzazione delle stesse.

Le richieste sono assolte contestualmente alla richiesta in ufficio previo pagamento nelle modalità sotto indicate, o comunque al massimo entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta

Pagamento

La prestazione è a pagamento secondo le tariffe stabilite dal tariffario regionale in vigore (codice versamento A36) ed è pari a € 20,40.

Il versamento dei diritti sanitari dovrà essere effettuato:

• con POS (carta di credito, bancomat – NO contanti), presso gli uffici territoriali dei Servizi del Dipartimento veterinario dell’ATS Brianza

• bollettino di conto corrente postale n. 41471202 intestato a ATS della Brianza – Prestazioni Veterinarie Servizio Tesoreria

• bonifico bancario sul c/c 46079 presso BANCA INTESA SAN PAOLO – IBAN IT30 R030 6920 4071 0000 0046 079.

Per ulteriori informazioni telefonare agli uffici sopra elencati.