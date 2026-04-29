Il 1° maggio per un lavoro dignitoso: a Lecco commemorazione e concerto in piazza Cermenati

Al mattino il tradizionale momento davanti al Monumento dei Caduti sul Lavoro in largo Caleotto

La festa prosegue nel pomeriggio in piazza Cermenati con il concerto e gli interventi dei sindacati

LECCO – Venerdì 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, il Comune di Lecco e la sezione di Lecco dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil Lecco), in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil Lecco, promuovono il tradizionale momento commemorativo dedicato alle vittime del lavoro, che si svolgerà alle 11 nel piazzale di largo Caleotto, antistante al Monumento ai Caduti sul Lavoro. Il programma prevede gli interventi delle autorità e del presidente di Anmil Lecco, e la deposizione di un omaggio floreale ai caduti sul lavoro

Nel pomeriggio le celebrazioni proseguiranno in piazza Cermenati a partire dalle ore 14.30 con il classico concerto. Quest’anno Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di dedicare la Festa dei Lavoratori al tema del “Lavoro dignitoso” con focus su “Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Un pomeriggio di musica con le band Porks Hub Band, Biscotti Biscotti e The Blues Racoons intervallati dagli interventi dei delegati sindacali. Il comizio conclusivo sarà a cura del Segretario Generale Cisl, Mirco Scaccabarozzi, che interverrà a nome dei tre sindacati.