Il 2024 della Polizia di Stato di Lecco. Reati in calo del 3%

Alcune statistiche sull’attività svolta dalle diverse articolazioni della Polizia di Stato

9.625 i reati denunciati nel 2024. Il Questore: “Non possiamo accontentarci”

LECCO – Il giorno della festa della Polizia di Stato è stato occasione per la Questura di Lecco di divulgare alcuni dati relativi all’attività svolta lo scorso anno. Il totale dei reati denunciati nel 2024 evidenzia un calo del 3% rispetto all’anno precedente, 9.625 sui 9.923 registrati nel 2023. Un dato richiamato dal Questore, Stefania Marrazzo, nel corso del suo discorso (leggi qui) in occasione della cerimonia istituzionale di giovedì mattina, che ha ricordato come il buon risultato raggiunto non significhi un minore impegno da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in quanto il vero ‘gap’ è quello tra la sicurezza effettiva e reale e quella percepita dai cittadini.

Riguardo i delitti di maggiore allarme sociale, nel 2024 sono stati registrati 2 omicidi volontari (quello di Esino Lario e quello di Cassina Valsassina) e 6 omicidi colposi. 30 le violenze sessuali denunciate, 3.828 i furti, di cui 29 con strappo e 1.259 in abitazione, 108 le rapine, 42 estorsioni, 1 sequestro di persona, 1.559 truffe informatiche, 1.417 danneggiamenti. Nel 2024 la Polizia di Stato ha arrestato 59 persone, 726 sono state denunciate, 67.204 persone controllate e 25.613 le autovetture.

Per quanto riguarda l’attività svolta dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel 2024 tra i vari interventi spiccano il sequestro di diverse quantità di sostante stupefacenti e l’arresto in flagranza di soggetti resisi responsabili di reati comuni, di violenza e predatori.

Di particolare rilievo è stata l’attività dell’Ufficio Passaporti. Le istanze sono aumentate nel 2024, 20.240 rispetto alle 15.020 del 2023. Il servizio è stato ottimizzato con l’istituzione di una via prioritaria mediante la quale è stato assicurato il rilascio del documento in base alle necessità urgenti dell’utenza. Aumentate anche le domande per il permesso di soggiorno, il 30% in più rispetto al 2023 (16.146 rispetto all’11.587).

Il 2024 è stato un anno di particolare rilievo per le attività contro il traffico di sostanze stupefacenti condotte dalla Squadra Mobile. Diverse le operazioni antidroga condotte che hanno portato all’arresto di numerosi cittadini, italiani e stranieri, dediti esclusivamente all’attività di spaccio: ricordate ‘Barba Store’ e ‘Minor’, ‘Drug Valley’, e, da ultima, l’operazione ‘Good Order’ condotta sotto la guida della Dda di Milano che ha portato lo scorso febbraio al fermo indiziato di delitto di 17 cittadini italiani indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

La Divisione Anticrimine nel 2024 ha emesso 45 avvisi orali, 33 fogli di via, 17 ammonimenti del Questore e 11 Daspo. Sono invece 582 le ordinanze per motivi di ordine e sicurezza pubblica e servizi di vigilanza generica dall’Ufficio di Gabinetto, di cui 249 per servizi di ordine pubblico, 43 per eventi sportivi, 41 per iniziative politiche/sindacali, 2 per grandi eventi, 133 per servizi di altra natura, 30 per sgomberi/sfratto e 32 per servizi di controllo straordinario del territorio.

Intensa anche l’attività svolta dalla Polizia Stradale di Lecco e sottosezione di Bellano. Oltre alla vigilanza stradale che nel 2024 ha portato al ritiro di 198 patenti, gli agenti sono stati impegnati nella gestione di numerose emergenze di viabilità in occasione di dissesti idrogeologici, come quello che ha interessato la Galleria San Martino tra il giorno 10 e 11 ottobre che ha determinato un incolonnamento di oltre 18 km e richiesto l’intervento di 10 equipaggi sui vari turni. I numeri dell’attività operativa della stradale: 20.853 persone controllate, 16.203 veicoli controllati, 8 patenti ritirate per eccesso di velocità, 190 per guida in stato di ebrezza, 200 persone denunciate, 4.561 contravvenzioni elevate.

Infine, l’attività della Polizia Ferroviaria impegnata in attività di accertamento e di indagine a seguito del verificarsi, investimenti ferroviari o particolari inconvenienti di esercizio e sicurezza nelle stazioni. 1.891 le pattuglie in servizio in stazione, 1.041 a bordo del treno, 2.082 i treni scortati. 22.749 persone identificate di cui 4.009 minori, 10.043 stranieri e 2 irregolari.