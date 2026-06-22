Il 21 giugno è iniziata l’estate, prevista una settimana torrida

Il solstizio ieri, domenica, alle 10.24

LECCO – L’estate 2026 è iniziata ufficialmente il 21 giugno, con il solstizio, avvenuto alle 10.24 ora italiana, che ha segnato il giorno più lungo dell’anno nell’emisfero boreale. Anche a Lecco l’arrivo della bella stagione è stato segnato da temperature particolarmente elevate, con picchi previsti fino a 37 gradi.

Le città e le località turistiche si preparano a vivere mesi ricchi di eventi, concerti e manifestazioni culturali, mentre le spiagge e le montagne tornano a essere le mete preferite. L’inizio dell’estate rappresenta anche un momento simbolico di pausa e di rinnovata energia, con l’avvicinarsi delle vacanze e delle giornate dedicate al relax.

Nei prossimi giorni a Lecco il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature molto elevate e massime comprese tra i 34 e i 35 gradi. Nella giornata di mercoledì è previsto un aumento dell’instabilità, con la possibilità di temporali sparsi e un lieve calo delle temperature. Successivamente il sole tornerà a predominare e nel fine settimana è attesa una nuova intensificazione del caldo, con valori che potrebbero raggiungere i 36-38 gradi.

Si raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata.